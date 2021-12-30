«Иначе станем беспилотной зоной»: киевский дипломат призвал отказаться от НАТО

Новости Украины

В случае, если требования России к Западу не будут услышаны, Россия может нанести серьезный удар, в том числе и по Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, если Украина не поменяет курс будет пытаться продолжать вступление в НАТО без какой-либо, по крайней мере, десятилетней перспективы, то это не будет усиливать безопасность страны.

«Это, наоборот, будет ставить ее под сумасшедшую угрозу. Потому что я могу сказать стопроцентно – Россия пойдет вперед. Я не думаю, что это будет полномасштабное наступление, но я могу спрогнозировать следующие шаги России, если ее не услышат. Шаг номер один – она поставит элементы, например, ядерного вооружения, в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. И скажет: «Украине можно, вот, Венесуэла, Никарагуа говорят, что они приглашают нас». Или Венесуэла и Никарагуа вступят в ОДКБ, условно. Это первый вариант», – сказал Чалый.

«Это может быть расположение в Калининградской области, может Сербию уговорят и они поставят, например, С-400 или какие-то современные комплексы. Я посмотрю на Европейский союз и на Соединенные Штаты, если в Сербии будет поставлены современное российское военное оборудование, условно. Какой будет ответ Вашингтона и так далее? Но я понимаю, что Вашингтон понимает, что в этой ситуации у него не будет выхода, он должен будет идти на переговоры и договариваться», – заявил дипломат.

Кроме того, он считает, что Россия может объявить бесполётной зоной всю территорию Украины.

«Россия не будет применять полномасштабное наступление, но она предупредит всех. Мы забыли 1 марта 2014 года, когда Федеральное собрание Российской Федерации одномоментно дало полномочия президенту Российской Федерации на применение вооруженных сил России против всей территории Украины. То есть президент Российской Федерации получил права применять силу в любой точке украинской территории. И что сделал коллективный Запад, что сделал НАТО? Аж ничего.

И, например, Российская Федерация очень просто заявит, что она тоже устанавливает блокаду, например, территориальных вод Украины в Черном море и больше не допустит военных учений вне зоны сто миль от берега. И дальше корабли НАТО пойдут на корабли Российской Федерации. Это уже не будет проход британского эсминца, а будет Карибский кризис наоборот.

Или Российская Федерация заявит, что вся территория Украины является зоной контроля Российской Федерации, она не допустит ни одного самолета НАТО в воздушное пространство Российской Федерации. Убежден, никто не пойдет на противостояние с Российской Федерацией, если она это сделает», – предостерегает экс-министр.

При этом, по словам Чалого, Запад никак не сможет ответить России.

«Есть третий вариант, что она действительно может пойти на полномасштабное наступление. И трагедия состоит в том, что при этом все наши стратегические партнеры заявили: «Парни, мы в этом случае дадим вам больше немного денег – никто не скажет, сколько, введем санкции – какие мы не знаем и даем больше вооружения», – описывает ситуацию дипломат.

«Но, понятное дело, что это наступление и его последствия могут быть очень быстрыми, а чтобы принять радикальное решение и предоставить реальную военную помощь Украине, за месяц-два эти решения политически невозможно будет продавить. Фактически мы тогда втягиваемся в очень опасную для нашей соборности, территориальной целостности и выживания украинской государственности борьбу с одной из сильнейших армий мира», – резюмировал Чалый.