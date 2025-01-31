«Иначе условия будет ставить Путин» – Огрызко пугает «западный мир» катастрофой на переговорах с Москвой
Чтобы не провалить переговоры с Москвой, за позицией США на стороне Киева должны следить «Франция, Великобритания, представители НАТО, ЕС и те страны цивилизованного мира, которые пожелают».
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший министр иностранных дел Украины и отъявленный русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Смогут ли страны ЕС сдержать Трампа от дрейфа в сторону Путина?», – спросила ведущая, подразумевая заявление Зеленского о том, что на переговорах с Россией на уровне с США должна быть представлена Европа.
«Я думаю, это обязательно, потому что мы ни при каких обстоятельствах не должны гипотетически садиться за стол переговоров один на один с военным преступником Путиным. Это будет огромной ошибкой и катастрофой не только для нас, но и для Западного мира.
На потенциальных переговорах, неизвестно когда они начнутся, и что будет на повестке дня, с одной стороны должны быть Украина, США, Франция, Великобритания, представители НАТО, ЕС и те страны цивилизованного мира, которые пожелают», – ответил Огрызко.
«Вот это тогда будет позиция сильной стороны, которая будет диктовать Путину условия. Если этого не будет, тогда Путин будет диктовать условия нам. Если в этом есть какой-то смысл, тогда зачем вообще все те жертвы, которые испытал украинский народ», – добавил русофоб.
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