«Иначе война!» – Явлинский призвал сдаваться

После публикации в июле статьи президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» – война России с Украиной неотвратима.

Об этом в интервью журналисту-иноагенту Максиму Гликину заявил основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем сверхважным на этих выборах сказать главное. А главное заключается в том, что Путин своей статьей об Украине объявил войну. Раньше или позже, на основе такой статьи она произойдет. Холодная, гибридная, горячая — произойдет война.

Столкновение будет не только с Украиной и не столько с Украиной, сколько со всем миром и Западом на территории Украины. Я могу повторить твердо: то, как написана эта статья, это просто меморандум или декларация объявления войны.

Это такая доктрина, причем это касается не только Украины, это касается всего постсоветского пространства», – наводит панику Явлинский.