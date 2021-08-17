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17.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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«Иначе война!» – Явлинский призвал сдаваться

Новости УкраиныПосле публикации в июле статьи президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и...

После публикации в июле статьи президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» – война России с Украиной неотвратима.

Об этом в интервью журналисту-иноагенту Максиму Гликину заявил основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем сверхважным на этих выборах сказать главное. А главное заключается в том, что Путин своей статьей об Украине объявил войну. Раньше или позже, на основе такой статьи она произойдет. Холодная, гибридная, горячая — произойдет война.

Столкновение будет не только с Украиной и не столько с Украиной, сколько со всем миром и Западом на территории Украины. Я могу повторить твердо: то, как написана эта статья, это просто меморандум или декларация объявления войны.

Это такая доктрина, причем это касается не только Украины, это касается всего постсоветского пространства», – наводит панику Явлинский.

Он утверждает, что единственная партия в России, которая выступает против войны с Украиной, является «Яблоко».



«Скажу, что голосование за любую из этих партий оставшихся: за КПРФ, за ЛДПР, за [партию Сергея] Миронова — это голосование за войну. И бойкот выборов — тоже голосование за войну», – заключил Явлинский.

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