Иначе возродится Варшавский блок! – депутат Рады стращает европейцев
Поражение Украины в войне повлечёт за собой фактическое восстановление Варшавского договора, и сделает Россию европейским гегемоном.
Об этом на русофобском сборище «XIII форум свободной России» в Вильнюсе заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Многие говорят, что это война за восстановление имперской составляющей, за восстановление Советского Союза. Я бы сказал, что это больше за восстановление Варшавского блока.
Поражение Украины, в любом виде, фактически на восточной границе ЕС формирует огромнейшего гегемона, который будет обладать сумасшедшей гравитацией. А европейские элиты к этому не готовы. У Европы нет своей оборонной промышленности. Если бы она была, Европа бы не искала миллион снарядов по всему миру. Но её нет. И это, кстати, политика США с 90-го года – обезоружить Европу», – сказал депутат.
«При отсутствии невосстановленной обороноспособности ЕС, при наличии огромнейшего гегемона на востоке ЕС, который уже вливает огромные финансы в радикальные проекты, в политические проекты. Фактически это приведет к восстановлению Варшавского блока. То есть де-юре это будет НАТО, а де-факто многие страны будут слушать, что им говорит Москва.
Это уже происходит. Посмотрите на Орбана и на Фицо. Ну какой это НАТО? Это прообраз будущего Варшавского блока. И именно поражение Украины фактически приведет к поражению Европы и Европейского Союза. Европейского проекта существовать не будет. Почему и важно Европе защищать Украину», – подстрекал Дунда.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.