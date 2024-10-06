Иначе возродится Варшавский блок! – депутат Рады стращает европейцев

Константин Серпилин.  
06.10.2024 20:18
  (Мск) , Вильнюс
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Поражение Украины в войне повлечёт за собой фактическое восстановление Варшавского договора, и сделает Россию европейским гегемоном.

Об этом на русофобском сборище «XIII форум свободной России» в Вильнюсе заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поражение Украины в войне повлечёт за собой фактическое восстановление Варшавского договора, и сделает Россию...

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«Многие говорят, что это война за восстановление имперской составляющей, за восстановление Советского Союза. Я бы сказал, что это больше за восстановление Варшавского блока.

Поражение Украины, в любом виде, фактически на восточной границе ЕС формирует огромнейшего гегемона, который будет обладать сумасшедшей гравитацией. А европейские элиты к этому не готовы. У Европы нет своей оборонной промышленности. Если бы она была, Европа бы не искала миллион снарядов по всему миру. Но её нет. И это, кстати, политика США с 90-го года – обезоружить Европу», – сказал депутат.

«При отсутствии невосстановленной обороноспособности ЕС, при наличии огромнейшего гегемона на востоке ЕС, который уже вливает огромные финансы в радикальные проекты, в политические проекты. Фактически это приведет к восстановлению Варшавского блока. То есть де-юре это будет НАТО, а де-факто многие страны будут слушать, что им говорит Москва.

Это уже происходит. Посмотрите на Орбана и на Фицо. Ну какой это НАТО? Это прообраз будущего Варшавского блока. И именно поражение Украины фактически приведет к поражению Европы и Европейского Союза. Европейского проекта существовать не будет. Почему и важно Европе защищать Украину», – подстрекал Дунда.

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