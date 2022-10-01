«Иначе завалим всё – и Херсон, и Донецк» – в Москве предупреждают об угрозе

Экономическим блоком в России по-прежнему руководят представители либерального крыла, во многом завязанного на Запад. Такое положение дел в современных экстремальных условиях не позволит реализовать поставленные перед государством задачи, особенно учитывая присоединение к РФ новых территорий.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве на тему: «Донбасс и Таврия возвращаются в Россию», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, в нынешних экстремальных условиях модель либеральной рыночной экономики, которая внедрялась в Россию после распада СССР, не работает. Она не соответствует серьезности тех задач, которые стоят перед страной. Центробанк и вся эта финансовая, экономическая элита являются совершенно осознанными сторонниками глобализма, а не суверенитета», – заявил политолог Сергей Михеев.

Он добавил:

«У нас есть явный диссонанс между задачами и способами их решения. Задачи настолько изменились и стали настолько масштабными, что те способы решения, которые практиковались в 1990-х – 2000-х гг., не годятся. Они не справятся в Херсонской области и в Запорожской области, в Донецке и Луганске не справятся, и в Крыму. В Крыму до сих пор этих банков так и нет! Хотя уже все санкции ввели – первичные, вторичные, третичные – но, тем не менее, люди, которые этим занимаются, настолько внутренне зависимые от этой глобализации… Они ничего делать не будут! Эта модель должна быть найдена. Иначе завалим всё – и Херсон, и Донецк, и Мелитополь, и всё остальное», – добавил политолог.

В свою очередь, модератор встречи, главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов призвал при формировании новой модели обратить внимание на опыт Великой Отечественной войны.

«Мы жили в либеральном обществе, либеральной экономике, воспитали несколько поколений этой «вышки» (Высшая школа экономики, считающаяся «гнездом» либералов, – ред.) и прочее. И сейчас, конечно, вытравлять из себя это придется. Это – наша проблема. Но, опять же, когда мы говорили, что спецоперация, экстремальные условия, ставит нас в такие экстремальные условия, заставляет выбирать эффективные модели… Мы почти всерьез говорили перед конференцией, что не хватает трех органов сейчас в стране: Государственный комитет обороны, Ставка главного командования и Совинформбюро. Я сам понимаю, что это, во многом, шутка (можно ещё ГУЛАГ сюда, если хотим скомпрометировать), но, на самом деле, в военных условиях этот опыт управления мы во много должны учесть, посмотреть и понять, как страна в те времена умудрялась огромное количество классной техники выпускать и все остальное», – сказал Хисамов.