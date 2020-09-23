Инаугурация как спецоперация: Лукашенко тайно вступил в должность президента

23.09.2020, Москва, Елена Острякова

Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии.

Об этом сообщают ГосСМИ Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь», – говорится в сообщениях.

Инаугурация состоялась в обстановке полной секретности. Еще вчера пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась сообщить РИА «Новости» точную дату.

В белорусской оппозиции были уверены, что Лукашенко вступит в должность на выходных и готовили особенно массовые протесты.

«Одно мы знаем точно — провести свою инаугурацию у Лукашенко тайно не получится. Да и сотни тысяч белорусов, которые выйдут на улицы в этот день, явно скажут своё слово», – писал в своем телеграм-канале «Нехта» польский журналист Степан Путило, координирующий белорусские протесты.

«Инаугурация Лукашенко может стать спусковым крючком для протестов, которых Беларусь еще никогда прежде не видела. Чтобы избежать такого сценария, Лукашенко должен официально запустить реформу Конституции. Этого ждет вся страна и ближайшее окружение президента.

Люди хотят перемен, но не хотят добиваться их через революцию. Единственная возможность для этого заключается в Конституционной реформе, которая должна быть привязана к конкретным срокам. Чем быстрее она пройдет, тем будет лучше для страны. Это единственный легальный способ не допустить скатывания республики к гражданской войне», – предупреждал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Сегодня оппозиционеры были обескуражены, когда увидели на перекрытых улицах Минска президентский кортеж. Оперативно отреагировать они не успели.