Инаугурация как вызов Кишиневу. Гагаузия обрела народного башкана

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Инаугурация избранного башкана Евгении Гуцул прошла сегодня на центральной площади Комрата, столицы Гагаузии – пророссийской автономии в составе Молдовы. Предусмотренное процедурой заседание Народного совета Гагаузии прошло при большом стечении народа в праздничной обстановке.

Праздник устроили, потому что избрание башкана на этот раз было действительно торжеством народной воли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Центральные власти пытались сорвать выборы. Они прислали в Комрат отряд силовиков и спецназ, которые раздавали повестки членам избиркома, проводили обыски и даже вывезли под покровом ночи все бюллетени.

Тогда, в мае, планам Кишинева по срыву выборов помешали единая позиция депутатов Народного собрания Гагаузии и активность жителей республики, вышедших на протест. Кишиневу пришлось сдать назад и признать победу Гуцул.

Этого поражения прозападный президент Молдовы Майя Санду так и не смогла простить своей автономии. Она и все ее подчиненные демонстративно проигнорировали сегодняшнюю инаугурацию. Это выглядело откровенно оскорбительно.

«Башкан должна защитить статус Гагагузии, наши законные права, которые Молдова каждый год урезает от нас. Я не открою секрета, что последнее время руководство республики открыто игнорирует нашу Гагаузию, мнение наших людей, наши выборы. А что касается их выборов, они считают, что их должны все уважать. Но мы пойдем другим путем», – заявил на площади председатель Народного собрания Дмитрий Константинов.

Позже он заявил журналистам, что центральные власти «атаковали» весь дипломатический корпус, который также был приглашен на инаугурацию.

Речь самой Гуцул на первый взгляд звучала нейтрально, но только для тех, кто не понимает реалии Молдовы. Башкан заверила, что будет сохранять «хорошие отношения с Турцией, Европой, Россией, с нашими соседями – Украиной и Румынией и так далее». И это было откровенным вызовом Кишиневу, где слово Россия неизменно сопровождают уничижительными эпитетами.

Далее Гуцул поблагодарила живущего в Израиле и находящегося в международном розыске олигарха Илана Шора, от партии которого она избиралась – за то, что «не бросил, не оставил страну, хотя мог бы заняться собой». Это было откровенным оппозиционным выпадом, ведь партию Шора подконтрольный Санду парламент запретил уже после выборов башкана. Шора называли «марионеткой Москвы», готовящей переворот. Гуцул назвала это «беспрецедентным давлением».

Ожидалось, что поздравить Гуцул прибудут звезды российской эстрады Филипп Киркоров и Николай Басков. Они записывали ролики в ее поддержку на выборах. Видимо, их уговорила жена Шора певица Жасмин. Однако концерта не получилось. Накануне премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил, что Киркоров включен в «черный список» нежелательных лиц, а Басков видимо решил не рисковать.

Зато на инаугурацию в Комрат прибыл популярный турецкий актер Бурак Озчивит, известный по сериалу «Великолепный век». У Турции особое отношение к гагаузам – православным тюркам.

«Мы, Турция, будем стараться делить всю нашу культуру и любовь вместе с вами. У нас одни корни, поэтому мы вместе с вами, это мы видим своими глазами. Еще раз хотим поблагодарить вас. Госпоже Евгении, нашему башкану, желаем успехов. Это трудная задача, но вы ее решите и победите. Верим, что успех будет за вами», – заявил Озчивит со сцены.

В Кишиневе чего-то подобного ожидали. Неделю назад представители молдавской антикоррупционной прокуратуры шантажировали Гуцул, предлагая ей закрыть уголовное дело, в котором она фигурирует, если она откажется от должности.

Когда башкан отказалась – последовала месть. И дело не ограничилось игнорированием инаугурации. Депутат правящей партии Раду Мариан предложил законодательно урезать бюджет Гагаузии, отменив возврат НДС, действующий с 2004 года.

Кроме того, временный генеральный прокурор Молдовы Ион Мунтяну заявил, что результаты выборов башкана могут быть отменены, если в ходе расследования будет установлено, что списки были сфальсифицированы. Также он намерен доказать «незаконное финансирование». Тот факт, что 22 мая Комратский апелляционный суд подтвердил законность и результаты выборов башкана, прокурор никак не прокомментировал.

«Очень в духе Санду, но у нас нет намерения поддаваться их лицемерным тактикам. Мы глубоко сожалеем, что те, кто пришел к власти, не умеют признавать поражение! Такие поступки только демонстрируют, что власть по собственной инициативе открещивается от автономии. Но мы не намерены поддаваться их лицемерным тактикам! Мы готовы к любым уловкам! Я принимаю их решение, Бог им судья», — прокомментировала кишиневские инициативы Гуцул в соцсети.

Она подчеркнула, что неявка центральных властей на ее инаугурацию – это оскорбление всего гагаузского народа.

Экс-премьер Владимир Филат осудил демарш Санду против Гагаузии.

«Госпожа Санду не поняла и никогда не поймет, что быть президентом Республики Молдова означает быть президентом всех граждан Республики Молдова. Без исключений. Маленькие люди используют силу для мелких дел. Это все, что они могут», – отметил Филат.

Молдавский политический аналитик Дмитрий Чубашенко считает, что гагаузы не простят центральным властям неявку на инаугурацию.

«Это выглядит, как плевок в сторону всех гагаузов. Они это запомнят», – написал он.

«Инициатива правящей партии о сокращении бюджета Гагаузской автономии только подбросит хвороста в тлеющий костер напряженных отношений между Кишиневом и автономией. Практически везде нацменьшинствам оказывается чуть больше внимания, а нередко они получают и некоторые преимущества. Такова практика, как любят говорить наши правители, цивилизованных государств, прежде всего, ЕС, в который мы стремимся», – считает бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский.

Журналист Нина Димогло отметила, что результаты выборов в автономии очень важны в преддверии всеобщих местных выборов и могут повлиять на их результаты.

«Выборы в Гагаузии важны, хотя бы с той точки зрения, что они еще раз доказали важность сплочения оппозиционных сил», – сказала Димогло.