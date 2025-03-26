Инаугурация Лукашенко стала унижением Запада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские СМИ практически не освещали состоявшуюся в среду очередную инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая с особым садизмом совпала с оппозиционным праздником – «днем воли».

«Ну, как так? Мы пропустили, что была инаугурация президента Лукашенко. Еще несколько лет назад этой новостью были бы заполнены все первые полосы. А сегодня, увы: если не было протестов, то и инаугурация какая-то блеклая», – написал в своем тг-канале политолог Марат Баширов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

На самом деле мероприятие в Минске было очень пафосным и кардинально отличалось от прошлой инаугурации, которая в разгар Беломайдана проходила в режиме спецоперации.

Дело не ограничилось торжественным собранием во Дворце независимости. На площади Государственного флага состоялся военный парад, на котором президент и войска присягнули друг другу на верность.

В своей инаугурационной речи Лукашенко заявил, что Белоруссия «ходит по краю пропасти системного геополитического кризиса», на ее границе стоят войска НАТО, которые мечтают вовлечь республику в конфликт.

«Белорусская государственная модель развития стала вызовом системе псевдолиберальный ценностей. То, что мы не отступаем и не прогибаемся, откровенно раздражает наших противников и врагов. Поэтому на нас обрушили водопад санкций. Нечестная экономическая конкуренция в самом примитивной виде. Да и не только экономическая», – сказал Лукашенко.

Депутат белорусского парламента Александр Шпаковский пишет, что это была «наиболее запоминающаяся церемония инаугурации в суверенной белорусской истории».

«На основе Конституции сложилась базовая политическая рамка. Силы, находящиеся за пределами этой рамки, то есть, политические экстремисты, “не вписываются” в данный формат, а значит остаются за бортом и вне закона. Соответственно, надежды на возвращение хоть тушкой, хоть чучелом в белорусский политический процесс, которые питают самые хитрые “беглые” и их зарубежные боссы, абсолютно тщетны, пока у власти Лукашенко», – написал Шпаковский.

Действительно «день воли» в Европе практически провалился. В Вильнюсе, который считается политической столицей змагаров, «праздничная» колонна не набрала и сотни человек.

Пришлось просить украинских футбольных фанатов на матче с Бельгией поскандировать «Живе Беларусь». Правда, флаги у них были не бчб, а жовто-блакытные.

Но «тушки и чучела» не отчаиваются. Заместитель самопрозглашенной «президентки Беларуси» Павел Латушко пожаловался телеканалу-иноагенту «Дождь», что «Лукашенко пытается перехватить информационное поле, повестку, войти на поле демократических сил».

«Но есть институты. Уникальная ситуация. Есть президент элект, есть кабинет как исполнительный орган, избран коалиционный совет, есть огромное количество инициатив, есть независимые СМИ. Создана мощная структура сопротивления. Да, эмиграция ограничивает наши возможности, но история доказывала, что и эмиграция оказывала влияние на изменения. Инструменты есть, надо бороться», – сказал Латушко.

Директор российского Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина считает, что Запад сейчас попытается «оттряхнуть от пыли Светлану Тихановскую и весь «проект змагаров». В доказательство она приводит статью Ондржея Дитриха из Института исследований в области безопасности Европейского союза (EUISS), который высказывает обеспокоенность в связи вовлечением Белоруссии в БРИКС и ШОС.

«План Дитриха предполагает реанимацию восприятия в Европе оппозиционных “советов” и “кабинетов” в изгнании как законных представителей белорусского народа, а также финансирование этих проектов. Против Белоруссии пора вводить новые санкции. Завершает этот парад откровений идея о том, что “любые реальные демократические преобразования в Белоруссии по-прежнему зависят от смены режима в России”. А значит, нужно всячески поддерживать Украину, чтобы ослаблять Россию. Даже непонятно, то ли Евросоюз намерен управиться со свержением власти в России и Белоруссии до сентября, с попутным обеспечением Украине “перемоги”, то ли Дитрих со товарищи действительно верят, что “хотелки” ЕС в его текущем статусе кто-то будет воспринимать всерьёз», – пишет Панина.

Политолог Александр Носович считает, что Польша и Прибалтика воспринимают инаугурацию Александра Лукашенко «как личное унижение, поражение и оскорбление». Поэтому они организовали Тихановской в одно время с инаугурацией торжественное выступление в Сейме Литвы.