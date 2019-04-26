Инаугурацию Зеленского затягивают ради шкурных интересов Ахметова – нардеп

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Вчера на Банковой одобрили покупку украинским олигархом Ринатом Ахметовым двух энергоснабжающих кампаний областного значения в Киеве и Одессе.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявил нардеп-еврооптимист Сергей Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, почему откладывается инаугурация нового президента. Потому что пока он официально не пришёл к власти, пока остаётся действующий Порошенко – это окно возможности дограбить всё, что они не успели дограбить за пять лет своего руководства Украиной. Это окно возможностей, чтобы получить все необходимые соглашения, которые позволят монополизировать своё присутствие на тех рынках, которые они взяли под свой контроль. Это окно возможностей, чтобы потом, уже после смены власти в Украине, продолжать наживаться на украинцах», – сказал он.

В качестве доказательства своих слов Сергей Лещенко сообщил, что вчера украинскому олигарху Ринату Ахметову позволили купить в частную собственность две энергоснабжающие кампании областного значения.

Последний пример – Антимонопольный комитет, который управляется с Банковой, вчера одобрил покупку Ринатом Ахметовым Киевское и Одесское облэнерго. Это не только влияние на электорат в тех регионах, но и концентрация в своих руках передачи и сбыта электроэнергии. Это уже 48% в руках одного олигарха, который уже контролирует 80% рынка угля, рынка угольной энергетики и тепловой генерации, и сейчас продолжает сажать Украину на иглу своего обогащения по зелёному тарифу», – возмутился нардеп.