Инцидент в школе Крыма: Кто раздувает «дружбу народов»?

09.04.2021, Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

На днях в средней школе села Дачное (Таракъташ) Судакского района Республики Крым произошёл досадный инцидент. Классный руководитель 4-го класса и учитель литературы Елена Алексеевна Руденко дала задание своим ученикам – подготовить рассказ о своих дедушках и бабушках, участниках Великой Отечественной войны.

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По словам матери одной из учениц, Самиры Алиевой, её дочь рассказала на уроке о своём прадедушке, воевавшем на фронте. В рассказе девочки говорилось о том, что её прадедушка получил тяжёлое ранение на фронте, лежал в госпитале, был комиссован, а в мае 1944 года вернулся в Крым, обнаружив, что все его родственники были высланы в Среднюю Азию. Прадедушка уехал к месту ссылки родственников и через год умер, а прабабушка, его вдова, одна растила пятерых детей.

Девочка также рассказала о послевоенной жизни прабабушки, как она ставила на ноги и воспитывала детей.

Вот что пишет в своей ленте Facebook мать девочки Сафиназ Алиева:

«Во время её рассказа учительница остановила и сказала: «Сейчас пусть Самира закончит, и я вам расскажу, из-за чего крымских татар выслали». Как только моя дочь закончила свой рассказ, учительница, обращаясь ко всему классу, где 9 крымско-татарских детей учится и 7 учеников славянской национальности, обратилась к детям со следующим комментарием. «Я вам сейчас расскажу, почему крымских татар выслали. Их выслали потому, что они были предателями, а их предательство заключалось в том, что они помогали немцам, оккупантам захватить Крым», – заявила всему классу учительница. Соответственно, моя дочь буквально сразу почувствовала осуждающие взгляды своих одноклассников – не крымских татар. Тоже самое я узнала от одного из родителей нашего класса, который позвонил моему мужу. Их дочь пришла заплаканная. Наши дети получили травму психологическую и моральную. Все родители в нашем классе возмущены. Мы требуем привлечь учителя к ответственности за подобные действия, а министерство образования Крыма дать действиям педагога соответствующую оценку».

Создавшуюся щекотливую ситуацию немедленно принялся расчёсывать и раскачивать до уровня вселенского скандала заперекопный «вождь нации» Рефат Чубаров, тут же было оперативно записано и видеообращение местных «старейшин»…

Семья девочки дает интервью, которое тут же было подхвачено на Украине

Что можно сказать по поводу возникшего инцидента?

Полагаю, классный руководитель могла перегнуть палку, заявив детям, что всех крымских татар отправили в среднеазиатскую ссылку «за предательство», поскольку это утверждение не соответствует действительности. С одной оговоркой: если речь учительницы передана дословно.

Учительница Елена Руденко

Не все крымские татары уехали в мае 1944 года спецпоселенцами в Среднюю Азию. Высылке из Крыма не подлежали семьи крымских татар, воевавших в партизанских отрядах, а также члены подпольного обкома ВКП(б). Фронтовикам из числа крымских татар предлагалось выбрать место жительства в городах и населённых пунктах Европейской части страны. Многие, однако, предпочли разделить судьбу сосланных родственников.

Впрочем, вскоре после войны этим заслуженным людям было разрешено вернуться домой, как, например, семье легендарного лётчика Амет-хана Султана.

Кстати, по данным Википедии, семья Чубаровых вернулась в Крым в 1968 году, когда большинству крымских татар был запрещён въезд на полуостров, а сам Рефатка год проучился в знаменитом симферопольском ПТУ № 1. Закончив учёбу, будущий «вошдь» работал каменщиком почему-то в Тирасполе, а не где-то в глухом горном ауле.

Досадный промах, допущенный учительницей, вызвал избыточно резкую реакцию со стороны родителей некоторых одноклассников Самиры Алиевой. К вящей пользе всех сторон, конфликт вполне можно было погасить без скандала, устроив, например, экскурс в историю Крыма времён гитлеровской оккупации с рассказами о настоящих героях-партизанах и подпольщиках, включая крымских татар.

Примечательно, что разместившая в Facebook текст с требованием к властям разобраться с учительницей Сафиназ Алиева тщательно избегает названия Великая Отечественная война, употребляя термин «Вторая Мировая», что наводит на определённые мысли.

Тема военного коллаборационизма и его борьба с подпольным и партизанским движением Крыма, а также разведгруппами Красной Армии хорошо описана в исторической литературе благодаря многочисленным архивным документам.

Вкратце, но достаточно полно, с нею можно ознакомиться в статье «Руководство партизанским движением Крыма в 1941—1942 годах и «татарский вопрос» историка и гендиректора Крымского республиканского краеведческого музея Андрея Мальгина, опубликованной в № 14 за 2006 год журнала «Историческое наследие Крыма».

В своей статье Мальгин приводит выдержки из немецких документов, содержащих сокрушительные факты, против которых в своё время бессильно шлёпали губами ангажированные «меджлисом» «исследователи».

Объективность Мальгина заключается в том, что в своей статье он приводит имена крымских партизан из числа местных татар, а также названия татарских сёл, сожжённых полицаями за сотрудничество с партизанами. Не менее интересно будет узнать имена русских по национальности коллаборационистов, приложивших лапы к организации татарских полицейских рот и батальонов.

То, что данная тема практически не затрагивается в российском Крыму, а находится как бы «на запасном пути», лишний раз говорит о том, что и через 76 лет после окончания войны она является чрезвычайно болезненной для более-менее сформированного общественного согласия на полуострове после 22 лет острой межнациональной напряжённости при «Незалежной».

По понятным причинам на ней и дальше будут паразитировать удравшие в Киев меджлисовские страдальцы и провокаторы из клана Джемилева – Чубарова, для которых игра на национальных чувствах под завывания о геноциде давно стали способом заработка.

Впрочем, после «Крымской весны» в региональную и большую российскую политику проникли люди, сохранившие неплохие связи с чубаровским кланом, время от времени прибегающие к его услугам для сохранения своего текущего статуса.

Надвигаются выборы в Госдуму и, как уже неоднократно сообщал «ПолитНавигатор», в избирательных списках от «Единой России» грядут перемены. Поэтому и возникает соблазн – поиграть на скользких темах в вотчине под Судаком, чтобы показать свою незаменимость и добиться перспективы присутствия в новом составе парламента как гаранта спокойствия соплеменников. В эту канву ложится и мартовский шухер вокруг строительства ледового катка в Евпатории на шести гектарах старого мусульманского кладбища, не имеющего статуса охраняемой территории. Памятуя, как приближённые к «меджлису» деляги беззастенчиво ковали монету, вертя шашлыки и попирая ногами древние ханские кости, захороненные под стенами Чуфут-кале, накал страстей выглядел явно подогреваемым искусственно. Общественный каток для евпаторийцев, по-видимому, также стал всего лишь поводом для зарабатывания предвыборного веса.

Что же касается истории в школе, с которой мы начали этот материал. Дети за грехи отцов не отвечают. Россия протянула руку, полностью реабилитировав крымских татар и признав их ссылку незаконной. Присвоение звания Героя России расстрелянной фашистами разведчице Алиме Абденановой в 2014 году стало не только исправлением несправедливости 70-летней давности, но и знаком, что помнить необходимо светлое, а мрачные страницы прошлого следует перелистнуть ради мирного будущего российского Крыма. Уж извините за декламацию прописных истин.