Индийские инвестиции в Заполярье натыкаются на противодействие натовцев из Арктического совета

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Новости Украины

На полях Восточного экономического форума обсуждались вопросы не только приграничной торговли и строительство новых трубопроводов, но и освоение крайнего Севера России, и в частности Арктики, к которой буквально еще несколько лет назад было приковано большое внимание крупного бизнеса Индии.

Сейчас, правда, страны Юго-Восточной Азии после начала спецоперации и введения санкций Запада в отношении России поумерили пыл, и проекты рассматриваются только в теоретическом формате, хотя перспективы действительно завораживают. Не секрет, что в последнее десятилетие началась гонка по освоению огромных богатств Северного Ледовитого океана, в которой ведущую роль стала играть Россия.

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Но НАТО и Пентагон решили милитаризировать Арктику, увеличив своё военное присутствие, толкнув своих сателлитов на враждебные действия в отношении Москвы и заблокировав все совместные проекты.

И есть, кстати, из-за чего, так как на глубине под водами океана ориентировочно залегает около 10 миллиардов тонн нефти, что примерно составляет 13% от общих неосвоенных запасов углеводородов. При этом газа также немереное количество, а именно 1550 триллионов кубометров и, что интересно, в основном в российской акватории и непосредственно от береговой линии.

По мнению специалистов РАН, всё это богатство залегает на глубине менее пятисот метров. Только в Баренцевом, Печорском и Карском морях уже обнаружено двести объектов залеганий и разведано несколько десятков месторождений.

При этом, помимо газа и нефти, на материковой северной оконечности Евразии найдены огромные залежи медно-никелевых руд, олова, платиноидов, агрохимических руд, редких металлов и редкоземельных элементов, крупные запасы золота, алмазов, вольфрама, ртути, черных металлов, оптического сырья и поделочных камней. Естественно, что взоры крупного капитала из Индии и Китая сразу были обращены на эти территории.

Но главная проблема в освоении всех этих месторождений, которая обсуждалась на секциях в рамках ВЭФ-2022, заключается в отсутствии или слабости инфраструктуры, которую необходимо создавать буквально на пустом месте. Ситуацию могло изменить строительство новых портов и дальнейшее развитие Северного морского пути.

Российская сторона приглашает индийских инвесторов присоединиться к проектам по разработке газовых месторождений «Ямал СПГ» и «Ямал СПГ-2», а также есть положительная оценка решения о вхождении в проект по освоению нефти «Восток Ойл». И сейчас требуются значительные вложения как раз в создание инфраструктуры в Арктике, но пока положительной реакции со стороны Нью-Дели на это нет.

По информации бывшего посла Индии в РФ (2018–2021 гг.) Датла Бала Венкатеш Варма индийский капитал двадцать лет назад участвовал с самого начала в осуществлении проекта «Сахалин-1», а сейчас рассматривается правительством тема участия и в проектах в российском Заполярье. Первым шагом к этому является пролагаемый маршрут из индийского порта Ченнаи во Владивосток, и далее уже по Северному морскому пути.

Но пока сильных продвижений в этом направлении нет, и во время обсуждений вдруг начала проявляться и другая мысль в устах некоторых российских экспертов о возможности рекрутирования рабочей силы из густонаселенной Индии и Бангладеш.

В частности, такую идею озвучил Артем Лукин, доцент «Дальневосточного федерального университета», оправдывая это трудодефицитом в России, хотя этих дешевых трудовых ресурсов в той же Средней Азии пруд пруди.

При этом, этот же докладчик рассказал и о негативном примере, связанном с попытками индийской компании начать добычу угля на Камчатке, которые в итоге провалились из-за слабости инфраструктуры и отсутствия субсидий со стороны российского правительства.

«То есть всё упирается в экономику и проблему рентабельности… и если экономика появится, то индийцы пойдут в Арктику, а не появится, то не пойдут. Хотя теоретически им Арктика интересна», – резюмировал докладчик.

Получается, что «добрые» инвесторы просто ждут, когда российское государство само проложит дороги, построит подъездные пути, обустроит порты, проведёт линии электропередач и желательно само освоит месторождения, то есть выроет шахты или поставит вышки. В крайнем случае выделит из бюджета субсидии или освободит от налогов в рамках соглашения о разделе продукции, которые как правило кабальны для страны.

На самом деле, по моему мнению, главная проблема в сдерживании сейчас южно-азиатских инвестиций в освоении российского Заполярья заключается в том, что всё сотрудничество Индии идет с оглядкой на Арктический совет. В нём страна даже стала недавно наблюдателем, рассчитывая, видимо, на председательство РФ и на крупные совместные проекты с США, Канадой и с северными странами Европы.

Но политическая конъюнктура, как мы видим, быстро изменилась и теперь пять стран НАТО в Арктическом совете под диктовку Вашингтона блокирует все начинания и инициативы Москвы, вызывая оторопь и нерешительность чиновников и капитанов большого бизнеса из Нью-Дели.

Об этом кстати, намекает К.М. Ситхи, профессор Университета Махатмы Ганди, ссылаясь на геополитику.

«Арктический совет занял жёсткую позицию против России и это вызвано напряжённостью между РФ и Украиной. Это нашло отклик и в северных странах арктического региона, занявших враждебную позицию. И теперь появляется вопрос – какова будет динамика отношений между Россией и Индией в этой ситуации?», – как бы недоумевает Ситхи.

В действительности индийские предприниматели и политики опасаются развития конфликта, который может перерасти в открытое вооружённое противоборство с НАТО, в том числе и за богатства Арктики. Поэтому и считают свои вложения в эти территории слишком рискованными, ограничиваясь пока налаженным экспортом углеводородов, золота и алмазов.

Хотя, конечно, обладая должной политической волей они могли бы сосредоточиться только на российском арктическом побережье и Заполярье, используя возможности северного маршрута. Ведь сейчас в результате санкций Северный морской путь превращается в чрезвычайно выгодный внутренний транспортный коридор, который с потеплением климата станет еще более привлекательным.

Вывод из этого можно сделать простой.

Раз Индия не может или не хочет активно участвовать в освоении Арктики, даже её российской части, то необходимо опираться в этом деле на китайцев, которые в новых геополитических условиях противостояния Америке становятся более решительными и активными.

Тем более, они кровно заинтересованы в Северном морском пути, если традиционный маршрут через Тихий и Индийский океаны будут заблокированы союзниками англосаксов в случае обострения отношений с США.