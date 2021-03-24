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24.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Конфликт, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Индийские вакцины небезопасны – украинский иммунолог

Новости Украины

Вакцины производства Serum Institute of India, которые закупает Украина, менее безопасны, чем вакцины европейского производства.

Об этом в эфире канала «НАШ» заявил заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии Национальной академии медицинских наук Украины доктор медицинских наук Андрей Волянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вакцины – разные, производители – разные. Есть вакцины более опасные, есть менее опасные. И эту информацию нужно доносить до общества – в нашу страну уже шесть лет потоком идут индийские вакцины и они, скажем так, менее безопасны, чем вакцины европейского производства. Я говорю не о CoviShield, а о календарных вакцинах. В Украине на сегодня зарегистрировано уже больше 10 индийских вакцин, из них 9 – института (Serum Institute of India)», – сказал иммунолог.

Многие медработники не хотят вакцинироваться CoviShield и заставлять их делать это нельзя.

«Законодательное поле обязывает всех жителей Украины вакцинироваться от шести инфекций, не от коронавируса. На сегодня это сугубо добровольно.

Если говорить о медиках, на сегодня вакцинировано около 10% всех медработников, а инфицировано было, я думаю, около 40-50%. То есть существует большая часть тех, кто не переболели, но они и не хотят вакцинироваться CoviShield», – сказал иммунолог.


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