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17.03.2021, Москва, Андрей Семенов
 
Ближний Восток, Военные преступления, Дзен, Запад, Россия, Сирия, США
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Индийский дипломат указал на роль Запада в деятельности сирийских боевиков


Западные страны остаются главными сторонниками терроризма в Сирии. Такое мнение выразил бывший индийский дипломат Бхадра Кумар.

Он прокомментировал слова представителей западных стран в ООН по поводу ситуации в Сирии. Его заявление представило сирийское информационное агентство SANA.

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Кумар отметил, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен «пытаются переписать гнусную историю о том, что происходит в Сирии». Дипломат напомнил, что недавно американское руководство приняло решение нанести удар по территории Сирии.

Также он заявил, что западные спецслужбы продолжают оказывать разностороннюю поддержку действующим на территории ближневосточной страны террористическим группировкам.

Наиболее острым вопросом остается незаконное присутствие американских военных на востоке страны. Представители Пентагона вторглись в САР под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ), но в итоге сконцентрировались на разворовывании природных ресурсов. Военные США организовали контрабанду сирийской нефти для продажи ее за рубежом.

На данный момент оснований оставаться в Сирии у американских военных не осталось, так как боевики были разгромлены местными вооруженными силам при поддержке ВКС РФ. Свой вклад в борьбу с радикалами также внесла «ЧВК Вагнера».

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