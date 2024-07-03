В «Вашингтонском обкоме» не скрывают раздражения от предстоящей поездки индийского премьера Нарендры Моди в Москву сразу после переизбрания. В американских СМИ – поучительные сентенции, будто «это не по-чесноку», поскольку, мол, в традиции индийских премьеров после избрания совершать первый официальный визит вежливости в соседние страны.

«Почему Москва, почему не Бангладеш?», – недоумевают ангажированные властями американские наблюдатели. Кое-где раздается возмущенное ко-ко-ко, «как можно общаться и торговать с Путиным государству, считающему себя самой большой демократией в мире?».

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Общая тональность комментариев в западной прессе – «изолента для России опять порвалась». Ну никак не удается Западу как следует обложить экономической и политической блокадой нашу страну, да ещё и страны «глобального Юга» так и норовят проявлять самостоятельность, не слушая «добрых советов белых людей».

Как водится, верхоглядство и мелкое плаванье в теме подводят западных наблюдателей. Согласно декларации о стратегическом партнерстве от 2000 года, лидеры РФ и Индии встречаются ежегодно. В 2020-м встречу отменили из-за пандемии «короны». В декабре 2021 года Путин приезжал в Нью-Дели. В 2022-м он встретился с Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. В 2023 и 2024 годах они беседовали по телефону и обменивались телеграммами. В общем, для лидеров наших государств пришло время поговорить более предметно о насущных делах.

В самом деле, почему Москву, а не Бангладеш выбрал для своего первого визита после переизбрания индийский премьер Моди. Что интересно, мнения многих российских аналитиков на этот раз совпадают с мнением аналитиков издания Bloomberg.

Помимо того, что источники называют «подчеркнутой важностью, которую Нью-Дели придает своим связям с Москвой», наблюдатели отмечают беспокойство индийского правительства все более тесным связям между Москвой и Пекином. Учитывая, что на текущий момент отношения между Индией и КНР находятся в наихудшем состоянии за последние годы, понять устремления Нью-Дели несложно.

Несмотря на тот факт, что Индия является крупнейшим потребителем сырой нефти в мире и закупает все больше энергоресурсов у России, углубление стратегического сближения между Россией и Китаем неудобно для Нью-Дели, отчего индийский премьер намерен поделиться своими опасением с российской стороной на самом высоком уровне.

Американцам, ранее сыгравшим на непреодолимых противоречиях между Нью-Дели и Пекином, удалось затащить Индию в четырехстороннюю партнерскую программу по безопасности в Тихоокеанском регионе, QUAD, в которой, помимо США, участвуют ещё два недружественных государства как по отношению к КНР, так и к России, – Австралия и Япония. Учитывая это немаловажное обстоятельство, Моди вряд ли приедет убеждать Путина отказаться от военного и технологического сотрудничества с Китаем, сколько получить заверения, что Китаю не будут переданы технологии, благодаря которым Пекин сможет получить преимущество в противостоянии с Нью-Дели, но и в том, что, образно говоря, европейцы благодаря нашей стране, не будут получать штаны и ботинки, пошитые дядей Лю, раньше мешков с товарами от дяди Ракеша. Особенно учитывая особенности китайского транзита через нашу территорию.

Российско-индийское сотрудничество живо не одной только сырой нефтью, но и совместными разработками в области высоких и оборонных технологий. Предполагается подписание соглашения, связанного с военной логистикой, возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения и сотрудничества в области ядерной энергетики.

Резюмируя: каких-то крупных подводных камней на пути российско-индийского сотрудничества не предвидится, и визит Нарендры Моди в нашу страну пройдет без сучка и задоринки.