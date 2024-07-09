Визит премьер-министра Индии Моди в Москву носит несколько демонстративный характер, поскольку совпадает с саммитом НАТО в Вашингтоне. На поездку уже нервно отреагировали ведущие западные СМИ – New York Times, Financial Times, RND дружно пишут о том, что Индия не желает присоединяться к политике Запада по изоляции, даже несмотря на свои тесные контакты с США.

Из политиков высказаться посмел только утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

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«Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям — видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии в такой день обнимается в Москве с самым кровавым преступником в мире», – написал Зеленский в американской соцсети.

«Вполне естественно, что крупнейшая в мире демократия выбирает дружбу с Россией, а не с нацистской диктатурой», – прокомментировал это высказывание обозреватель Борис Рожин в своем тг-канале.

«Отношение Индии к украинскому проамериканскому очевидно марионеточному режиму ухудшится», – прогнозирует политолог Сергей Марков.

«Это конечно – судороги. Зеленский хорошо понимает, что он – проиграл. Его маркетинговая стратегия «Украина – это передовой форпост Запада» оказалась провальной, не обеспечила достаточного роста зрительской базы. Для Запада Украина остаётся бандустаном, где живут то ли поляки, то ли цыгане. Зеленский это точно не Брэд Пит, и его киноистория про «трахающихся на свалке бомжей» на «Аватар» не тянет. А для Глобального Юга такой «синопсис» сразу поместил Украину в категорию 18+. И показывать, и обсуждать — стыдно», – объясняет ситуацию на языке киноиндустрии публицист Сергей Мардан.

Недоброжелатели рассуждали о противоречиях между Индией и Китаем, которые якобы ревнуют Москву друг к другу. Однако из Пекина устами экспертов была озвучена лишь легкая зависть по поводу того, что Нью-Дели подвергается гораздо меньшему давлению Запада за свои контакты с Россией.

Либеральные российские эксперты попытались раскручивать старую тему о якобы «подаренных» Москвой 40 млрд долларах за нефть, которые отказались переводить индийские банки. Однако сухая статистика, приведенная американским Блумбергом, продемонстрировала, что расчеты успешно производятся в тех же юанях и саудовских риялах.

Всплыл и забытый конфликт по поводу граждан Индии, завербовавшихся в российскую армию. Однако выяснилось, что все 48 индусов давно уже разорвали контракты по обоюдному согласию.

Все эти инсинуации меркнут на фоне поступающей с переговоров в Москве информации. Моди уже объявил об открытии двух консульств Индии в Казани и Екатеринбурге. Ожидается, что будет согласован долгосрочный договор о поставках урана для атомной электростанции, которую запустят в штате Тамилнад.

Также Индия и Россия подпишут военное соглашение, позволяющее армиям использовать объекты друг друга для тренировок, предусматривающее заходы в порты и проведение операций по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того Москва и Нью-Дели вложат 20 миллиардов рублей в новые судоверфи.

«Самое ценное, крутое и примечательное в проходящем в Москве саммите «Россия-Индия» с участием премьер-министра Индии – это то, что он… про Россию и Индию. Пока все остальные – европейцы, американцы, Орбан, Китай, Папа Римский и прочие – мечутся в безумной пляске вокруг Украины, Моди в дни саммита НАТО по Украине прилетел в Москву без миротворчества, без посредничества, без передач сигналов – без Украины. Премьер-министр крупнейшей страны и одной из крупнейших экономик мира как ни в чем не бывало обсуждает в России сотрудничество своей страны с Россией. Судя по реакции Зеленского, именно это обстоятельство взбесило Киев сильнее всего. Легче бы было, если бы Индия просто «присоединилась к агрессии», чем вот так положила на Киев с прибором», – пишет политолог Александр Носович.

«Индия и Китай конкурируют между собой за внимание России. То есть сейчас мы видим не просто отсутствие изоляции России, а даже конкуренцию за внимание. Потому что Россия — это и нефть, и газ, и все остальное. Именно этим объясняется, что Моди не поехал на саммит ШОС, но зато приехал к Владимиру Путину в Москву. Потому что там был и Китай, а здесь — только Россия, то есть то, что больше всего привлекает Индию в ШОС. И тот факт, что сегодня же с официальным визитом в Москву прибыл председатель парламента КНР, мое мнение подтверждает. Изоляция провалилась», – отмечает политик Олег Царев.