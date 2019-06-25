Индийский путешественник ошарашен тотальной нищетой и русофобскими скрепами Грузии

25.06.2019, Москва, Олег Кравцов

Грузия – это нищее государство с ветхой инфраструктурой, а жители страны кажутся раздавленными бедностью.

Об этом в своем блоге на сайте «Комсомольской правды» пишет индийский блогер и путешественник Аджай Гоял, объехавший практически весь бывший СССР и оказавшийся в Тбилиси в разгар антирусских бесчинств.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вам достаточно провести в Тбилиси каких-то 3 часа, чтобы у вас пропало всякое романтическое представление о Грузии. Грузины кажутся раздавленными невыносимой бедностью. В тех местах, где, вроде бы, должны быть грузинские кафе и кофейни, вы натыкаетесь на множество «тайских» массажных салонов. Молодые девчонки-грузинки с волосами, выкрашенными в красно-фиолетовые цвета, подпирают углы, раздавая листовки, зазывающие арабов из Ирака и туристов из Турции попробовать «грузинский» массаж.

Никогда не думал, что мне придется увидеть такое своими глазами. На месте грузинских ресторанов расплодились иракские и турецкие закусочные. В супермаркетах нет грузинских продуктов. Даже на рынках вас ждет небогатый набор помидоров, огурцов и персиков. То изобилие овощей и фруктов, которым всегда славилась Грузия, куда-то исчезло. Похоже, местное сельское хозяйство прекратило существование. Пожилые и старые люди выглядят усталыми и несчастными. Привычной грузинской жизнерадостности вы здесь уже не встретите», – пишет Гоял.

«За подремонтированными и подкрашенными фасадами скрываются строения, которые, кажется, вот-вот рухнут, – продолжает путешественник. – Из окон отелей и гостевых домов, оборудованных в исторических зданиях, вы можете увидеть дома-призраки, чьи стены и балконы держатся на честном слове. Безработица превышает 65% трудоспособного населения, бедность ужасающая, промышленности и местного производства не осталось. На что вообще можно надеяться гражданам этой страны?»

По словам индийца, в Грузии сегодня встречаются три типа туристов:

«1. Бедные европейцы и американцы, которые ищут, где жизнь подешевле.

2. Арабы, которые приезжают, чтобы поесть дешевой турецкой пищи и попользоваться массажем в горах. Этакая Швейцария для самых бедных из арабов.

3. Русские. Романтично настроенные. Влюбленные в Грузию. В ее культуру. Ее вино. Ее историю. Ее народ. И вот от них-то и хочет избавиться либерально настроенная прозападная грузинская молодежь».

Также автор напоминает, что во Франции, где родилась и выросла нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили, люди живут в сотни раз лучше, чем грузины, но они надевают на себя желтые жилеты и идут протестовать против собственного правительства, тогда как в Грузии гнев направлен, главным образом, против России.

«Прозападные элиты, на совести которых чудовищное неравенство, убедили молодежь в том, что во всем том ужасе, который она видит вокруг себя, виновата история, виновата Осетия, виновата Россия. У пожилых людей уже нет сил на осмысленный протест, а молодые выходят на борьбу с Россией. «Вам нечем гордится в советской истории, – говорят им, – Ваше прошлое и настоящее украла Россия».

Пока дети бесчинствуют против России, отцы тратят свои последние сбережения и переводы от родственников из России, чтобы подремонтировать квартиры, которые они надеются сдать русским туристам. В этом году они будут пустовать. Молодежь попротестует и разъедется по миру, туда, где нужна дешевая рабочая сила. Некоторые даже устроятся в России. А страна, единственной духовной скрепой которой стала ненависть и ложь, останется. Но ненависть и ложь не создадут рабочие места и не наполнят полки», – резюмирует Гоял.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», львовский журналист-русофоб Остап Дроздов был шокирован посещением Грузии – страна, которую на Украине преподносят как передовицу реформ, на деле оказалась в разрухе и нищете.