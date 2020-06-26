Индия готовится воевать с Китаем русской «серебряной пулей»

26.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Россия ускорит выполнение ключевого оборонного контракта с Индией, предусматривающего поставку Дели пяти ЗРК С-400, а также активизирует переговоры по поставке Индии 33 истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ, чем очень недовольны в Китае.

Об этом сообщает «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эти договоренности, отмечается в публикации, стали главным итогом визита в Москву министра обороны Индии Раджнатха Сингха, а стремление Дели в кратчайшие сроки получить российские истребители и системы ПВО вызвано растущей необходимостью нейтрализовать угрозы со стороны Китая и Пакистана, проводящих ускоренную модернизацию своих ВВС.

«Если этот сценарий будет реализован, то мы увидим первую установку С-400 на военном параде по случаю Дня Республики Индия, который пройдет на главном проспекте индийской столицы Раджпатх 26 января будущего года. Эта система станет нашей серебряной пулей против врагов», — сказал изданию индийский военный источник.

Кроме того, собеседники в Дели обращают внимание, что Пакистан приобрел американские истребители F-16 Block 52, а Китай усилил свои ВВС истребителем пятого поколения J-20 собственной разработки, после чего ВВС Индии оказались в сложной ситуации, поскольку им придется использовать свои истребители одновременно как в оборонительных, так и в наступательных целях.

«Дисбаланс будет устранен после того, как ЗРС С-400 возьмут на себя основную роль по защите воздушного пространства Индии, позволяя заглядывать вглубь пакистанской территории и отслеживать самолеты противника, как только они окажутся в воздухе, а также следить за китайскими истребителями, взлетающими с аэродромов вдоль Тибетского плато. Таким образом, С-400 освободят наши многоцелевые истребители для выполнения таких задач, как нанесение ударов по наземным целям, избавив их от необходимости вести воздушные бои с истребителями противников», – считает собеседник газеты.

Предполагается, что три из российских систем С-400 после их получения Индией будут размещены на границе с Пакистаном и две — на линии контроля с Китаем.

Официально Пекин информацию о планируемом ускорении выполнения российских оборонных контрактов с Индией не комментирует, но на днях в русскоязычном аккаунте газеты ЦК КПК «Жэньминь жибао» в сообществе «Общество востоковедов России» появился комментарий под заголовком «Индия проведет испытание российско-китайской дружбы?», где говорилось, что лучше не поставлять эти системы Индии.

«Очевидно, что Пекин пытается повлиять на решение Москвы о продаже Индии оружия. И раньше в частных разговорах китайские дипломаты и эксперты выражали российским коллегам недовольство военно-техническим сотрудничеством Москвы с оппонентами Пекина, прежде всего с Индией и Вьетнамом. Впрочем, все эти попытки можно воспринимать скорее как пробные шары, тестирующие, насколько российская сторона вообще поддается давлению по этому вопросу», — полагает руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.

При этом он считает, что российское руководство вряд ли пойдет на поводу у Китая.

«Хотя отношения с Китаем — краеугольный камень российской внешней политики, превращаться в младшего партнера Китая и жертвовать отношениями с другими игроками Москва явно не хочет. Именно поэтому отношения с такими странами, как Индия или Вьетнам, важны и из-за узких соображений расширения портфеля экспортных заказов, и из-за более широких стратегических соображений — необходимости уравновешивать отношения с Пекином развитием доверительных контактов с другими центрами силы, в особенности с Дели. До сих пор Москва неукоснительно следовала этому курсу, и вряд ли она откажется от него впредь», — убежден эксперт.