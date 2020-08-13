Индия и Китай на грани большой войны. Что делать России?

13.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Пекин и Дели готовятся к затяжному вооруженному противостоянию на границе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Части Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели учебные стрельбы в горах, где им противостоят индийские войска. Огонь вели гаубицы современного образца, в маневрах участвовали противотанковые установки. По мнению экспертов, и Пекин, и Дели готовятся к затяжному противостоянию у линии фактического контроля, заменяющего границу», – отмечается в публикации.

При этом группа в Индии группа видных военных отставников полагает, что правительство Нарендры Моди проявляет чрезмерную осторожность, ограничивая возможности армии восстановить статус-кво и вернуть под индийский контроль стратегически важные участки земли. По словам бывшего офицера Правина Шони, издателя военного журнала Force, у Китая на руках все козыри.

«Они без проблем могут оставаться там, где находятся сейчас. Ведь они получают поддержку с баз, расположенных в Тибетском автономном районе», – полагает Шони.

Индийские аналитики признают, что укрепление связей с США Дели не очень поможет в этой ситуации.

«Ведь стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе состоит в том, чтобы сдержать Китай на морях. Ради этого активируется ось США – Индия, Австралия, Япония. Но Индия сталкивается с агрессией на земле. А у американских военных нет плана сухопутной войны с Китаем. Поэтому Шони, как и Брама Челлани, профессор Центра политических исследований в Дели, считает, что единственная страна, которая может помочь Индии, это Россия», – говорится в статье.

Шони характеризует Россию как державу, устанавливающую баланс сил в Евразии.

«Она хочет, чтобы Индия и Китай говорили друг с другом. Мы должны немедленно активировать российско-индийско-китайский трехсторонний форум», – призывает индийский эксперт.

В то же время профессор Челлани призывает взять пример с США и сократить дипломатическое присутствие Китая в Индии, если переговорный процесс не даст результатов.