Индия и Китай не оправдали антироссийских ожиданий Запада

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Планируя антироссийские санкции, страны западного блока рассчитывали, что Индия и Китай присоединятся к кампании по разграблению России, однако этого не произошло.

Об этом в эфире немецкого телеканала DW заявил эксперт по энергетике Сергей Вакуленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западная коалиция тоже делала большую ставку на Индию и Китай. Когда вводили европейское эмбарго, логика была в том, чтобы фактически оставить только Индию и Китай как покупателей российской нефти. И эти двое покупателей скажут России: кроме как нам, вам некуда продавать нефть. Давайте дисконт», – описал эксперт задумку инициаторов санкций.

Однако он подчеркнул, что, поскольку энергоносители являются важным, но дефицитным товаром, обрушения цен не произошло.

«И в первое время дисконт был. Но быстро выяснилось, что у Индии и Китая, кроме как у России, тоже особо не у кого покупать нефть. Потому что их привычные поставщики теперь поставляли в Европу взамен российской. Просто произошёл разворот, а лишней нефти на рынке нет. Поэтому довольно быстро эти дисконты ушли. И Россия продаёт нефть в Индию и Китай без большого дисконта. Нельзя сказать, что это большая дружба – это транзакционные отношения», – подытожил Вакуленко.