11.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Китай, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Индия и Китай послали Украину с ее антироссийскими хотелками

Китай и Индия отказались поддерживать в ООН антироссийские резолюции, инициированные Украиной.

Об этом в эфире телеканала «Громадське» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам дипломата, у Украины нет стольких ресурсов, как у России, чтобы привлечь на свою сторону «весь мир».

«Что касается Индии и Китая, они принципиально мне сразу сказали, что не будут за это голосовать, поскольку вопросы прав человека и прав конфликтов они не хотят рассматривать вообще на нью-йоркской площадке. Они это предлагают рассматривать только в Женеве. У них есть фундаментальная позиция, они ее никогда не изменят, поскольку это для них вопрос национальной безопасности. Тут у нас сдвига не будет… У нас нет реального возможного ресурса весь мир так, как Россия, что говорится, окучивать», – заявил Климкин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть