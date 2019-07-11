Индия и Китай послали Украину с ее антироссийскими хотелками

11.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Китай и Индия отказались поддерживать в ООН антироссийские резолюции, инициированные Украиной.

Об этом в эфире телеканала «Громадське» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, у Украины нет стольких ресурсов, как у России, чтобы привлечь на свою сторону «весь мир».

«Что касается Индии и Китая, они принципиально мне сразу сказали, что не будут за это голосовать, поскольку вопросы прав человека и прав конфликтов они не хотят рассматривать вообще на нью-йоркской площадке. Они это предлагают рассматривать только в Женеве. У них есть фундаментальная позиция, они ее никогда не изменят, поскольку это для них вопрос национальной безопасности. Тут у нас сдвига не будет… У нас нет реального возможного ресурса весь мир так, как Россия, что говорится, окучивать», – заявил Климкин.