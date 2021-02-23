Индия исключает украинские вузы из списка рекомендуемых

23.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Недавний визит министра здравоохранения Украины в Индию проходил в крайне неприятном для Украины контексте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский политолог Юрий Романенко, ранее активно поддерживавший майданщиков и призывавший убивать российских журналистов.

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По его словам, на протяжении последних месяцев индусы очень серьезно возбудились поборами в украинских медицинских вузах индйиских студентов, которых здесь учится порядка 20 тысяч человек.

«Студентам продают липовые страховки за 20 тыс гривен, которыми они якобы страховались от мелких травм на…. 2 месяца. Ну и прочие формы взяток и поборов, плохие бытовые условия. В итоге взбешенные индусы предупредили Украину, что весной 2021 году Индия уберет Национальный медицинский национальный университет имени Богомольца из списка рекомендованных университетов», – сообщает эксперт.

Аналогичные санкции грозят и другим вузам.

«А вот Одесский медицинский национальный университет, где учится более 2000 индийцев-медиков, уже убрали из этого списка. Стоит ли говорить, что это ударит по всей отрасли образования иностранных студентов, которая приносит полудохлому украинскому образованию более 0,5 млрд долларов в год! Традиционная ситуация, когда своими руками убиваем курочку, что несет золотые яйца. Но нам не привыкать», – резюмирует Романенко.