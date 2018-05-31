31.05.2018, Москва, Михаил Рябов

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Индия хочет нарастить сотрудничество с Россией в условиях санкций Запада

Индия стремится нарастить экономическое сотрудничество с Россией в условиях санкций Запада. Об этом заявил Торговый представитель РФ в Индии Ярослав Тарасюк.

«В Индии хотят воспользоваться санкциями Запада против России, чтобы нарастить сотрудничество. И с нашей стороны, если раньше какие-то проекты с участием Индии откладывались, то сейчас все больше присматриваются к индийским инвесторам. Индийские компании ежегодно инвестируют за рубеж порядка $30 млрд долларов, причем в самые разные сферы – не только в добычу полезных ископаемых, но и в металлургию, производство автомобилей, автокомпонентов, фармацевтику. Часть этого ресурса может быть привлечена в Россию, особенно в реализацию региональных проектов», – сказал он.

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Иркутская область готова к расширению сотрудничества с Индией, уже заявил губернатор региона Сергей Левченко.

В рамках Петербургского международного экономического форума ПЭФ-2018 и секции «Россия – Индия», между Деловым советом по сотрудничеству с Индией и правительством Иркутской области был подписан меморандум.

У Иркутской области давние и развитые отношения с Индией, в прошлом году внешнеторговый оборот составил $ 117,7 млн долларов.

Левченко заявил о намерении развивать сотрудничество с Индией, особенно в научно-технической сфере и фармацевтике. Уже работают проекты: водной токсикологии ИГУ совместно с отделом биоинженерии Индийского института технологий Гувахати (проект по генерированию биоэнергии). Осенью этого года в Иркутске состоится торжественное открытие Байкальского института БРИКС ИРНИТУ. Расширяется сотрудничество в фармацевтической отрасли, учитывая высокий уровень развития данной отрасли в Индии и программой импортозамещения в рамках антисанкций в России – это направление является приоритетным для всей страны.

Напомним, что уже к 2020 году более 80% всех препаратов, по задачам, поставленным перед Правительством РФ, должны быть российского производства.

Индийский производитель «Фармасинтез» пообещал губернатору Сергею Левченко, инвестировать в экономику Приангарья $200 млн долларов в течении трех лет.

«Сегодня, в условиях санкций, очень важно начать работу с теми странами, которые протягивают нам руку, разумеется речь о БРИКС – наших давних партнерах», – считает директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков, – «Индия – это особый регион, с особой демографической и экономической ситуацией. Сейчас нам нужно развивать эту международную, но в то же время региональную политику, основанную на точечном отраслевом и региональном сотрудничестве. Например, Гувахати – Иркутская область, в рамках более широкого Индия – Россия. Такие проекты жизненно необходимы для наращивания, мобилизации экономики. Подходы губернатора Сергея Левченко – по-настоящему эффективные, ответственные, завязанные не только на федеральную составляющую, но и на собственный, региональный драйвер развития. Можно сказать, что Иркутская область продолжает демонстрировать наращивание инвестиционного потенциала, что в конечном итоге дает региону возможность удерживать докризисные объемы роста ВРП».