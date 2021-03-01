Индия перестала считать РФ привилегированным партнером. Пакистан получит русское оружие

01.03.2021, Москва, Олег Кравцов

На днях начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва сообщил, что его страна заключила с Россией ряд крупных оружейных контрактов на поставку средств ПВО, стрелкового оружия и противотанковых комплексов.

Эта новость, передает корреспондент «ПолитНавигатора», вызвала недовольство в Индии, у которой напряженные отношения с Пакистаном. Впрочем, эксперты отмечают, что еще ранее Индия отдала приоритет в закупке оружия у геополитических противников России.

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«Москва всегда очень внимательно следила за соблюдением индийских интересов. По крайней мере, до тех пор, пока Россия оставалась привилегированным партнером Индии в области закупок вооружений. Именно поэтому до 2014 года Пакистан вообще отсутствовал в списке государств, с которыми у нас разрешено военно-техническое сотрудничество», – напоминает в интервью «Московскому комсомольцу» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По его словам, начиная с 2008 года, Индия совершенно очевидно взяла курс на расширение закупок вооружений в США.

«Именно США, а не Россия стали теперь привилегированным партнером Индии по ВТС. У нас очень любят говорить о каком-то российско-индийском «стратегическом партнерстве». Это самообман. Стратегическим партнером Индии являются США, а Россия воспринимается в Индии как слабеющая и дряхлеющая держава, апогей влияния которой в мире остался в далеком прошлом, а относительная мощь – неуклонно сокращается», – говорит эксперт.

«Опять-таки, пока Индия преимущественно закупала оружие у России, с этим еще можно и нужно мириться. Ну, или, по крайней мере, относиться с пониманием. Но если теперь Индия рассматривает Россию не как первую из стран, где вы покупаете оружие, а как одну из многих, то почему мы должны себя ограничивать? Если у России больше нет эксклюзивных позиций на индийском рынке, то почему Москва должна воспринимать Индию как привилегированного партнера?», – недоумевает собеседник издания.

Он подчеркивает, что на рынке вооружений, где американцы со всех сторон обкладывают Россию санкциями, больше нельзя быть слишком уступчивыми.

«И так санкции США нанесли нам немалый вред. Надо биться за рынки», – призывает Макиенко.