Индия выходит на второе после Китая место по закупкам российских энергоносителей

01.07.2022  19:15 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 189
 
Дзен, Запад, Индия, Китай, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции


Запад постоянно придумывает новые санкции против торговли энергоносителями с Россией, поэтому стороны торгуют, однако пока что воздерживаются от долгосрочных контрактов.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад постоянно придумывает новые санкции против торговли энергоносителями с Россией, поэтому стороны торгуют, однако...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Речь идёт о долгосрочных контрактах, но в основном, сначала отдельные партии были, потом заключали на месяц, сейчас индийская государственная нефтегазовая компания подписала с Роснефтью большой контракт, но, по-моему, на год. На несколько лет контрактов мы не видим. С одной стороны, это даёт место для манёвра российским поставщикам, что с каждым новым контрактом можно менять ситуацию, пытаться уменьшить дисконт, с другой – это подвешивает наш экспорт. Таковы реалии, стороны торгуются.

Плюс, надо отшлифовывать схему расчетов, потому что мы всё больше переходим на национальные валюты. Нужно отрабатывать схему страховки и самих финансовых операций, и доставки. Сейчас мы переходим, когда российские компании страхуют под государственные гарантии – Индию это устраивает», – сказал Юшков.

Он объяснил, что в Европе и США постоянно придумывают новые санкции против этой торговли, поэтому стороны боятся подписывать какие-то долгосрочные контракты.

«Но это нам не мешает с десятого места выйти на второе по объёмам поставок в Индию. По всей видимости, выйдем на первое место, потеснив Ирак. И Индия для нас из довольно маленького клиента вырастает во второго по объёму покупателя после Китая», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть