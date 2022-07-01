Индия выходит на второе после Китая место по закупкам российских энергоносителей

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Запад постоянно придумывает новые санкции против торговли энергоносителями с Россией, поэтому стороны торгуют, однако пока что воздерживаются от долгосрочных контрактов.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идёт о долгосрочных контрактах, но в основном, сначала отдельные партии были, потом заключали на месяц, сейчас индийская государственная нефтегазовая компания подписала с Роснефтью большой контракт, но, по-моему, на год. На несколько лет контрактов мы не видим. С одной стороны, это даёт место для манёвра российским поставщикам, что с каждым новым контрактом можно менять ситуацию, пытаться уменьшить дисконт, с другой – это подвешивает наш экспорт. Таковы реалии, стороны торгуются. Плюс, надо отшлифовывать схему расчетов, потому что мы всё больше переходим на национальные валюты. Нужно отрабатывать схему страховки и самих финансовых операций, и доставки. Сейчас мы переходим, когда российские компании страхуют под государственные гарантии – Индию это устраивает», – сказал Юшков.

Он объяснил, что в Европе и США постоянно придумывают новые санкции против этой торговли, поэтому стороны боятся подписывать какие-то долгосрочные контракты.

«Но это нам не мешает с десятого места выйти на второе по объёмам поставок в Индию. По всей видимости, выйдем на первое место, потеснив Ирак. И Индия для нас из довольно маленького клиента вырастает во второго по объёму покупателя после Китая», – добавил эксперт.