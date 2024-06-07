«Индонезия наступает на пятки» – Путин назвал формальностью четвертое место от Всемирного банка

Елена Острякова.  
07.06.2024 17:48
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Экономика


Зал пленарного заседания Петербургского экономического форума единственный раз прервал продолжительными аплодисментами долгий экономический доклад президента РФ Владимира Путина, когда тот заявил, что Всемирный банк поставил Россию на четвертое место в мире по паритету покупательной способности.

Однако российский лидер поспешил пригасить эмоции собравшихся, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зал пленарного заседания Петербургского экономического форума единственный раз прервал продолжительными аплодисментами долгий экономический доклад...

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«Но дело, конечно, не в системах оценки и расчетов ВВП, и даже не в формальном выходе на четвертую строчку. Мы где-то рядом: Россия, ФРГ, Япония. Разница небольшая. Но мы понимаем, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать и усиливать. Другие страны тоже не стоят на месте. Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу. И дело не только в стоящих рядом экономиках Японии и ФРГ. Индонезия наступает на пятки», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия должна укреплять финансовый, технологический и кадровый суверенитет.

Бывший адвокат олигарха-иноагента Михаила Ходорковского Владимир Пастухов не смог просто порадоваться за Родину и изошел желчью в своем тг-канале.

«Смешно было смотреть, как он с пафосом говорит о том, что Россия стала «4-й экономикой мира», сидя между Боливией и Зимбабве», – написал либерал, оскорбив тем самым президентов двух стран, сидевших рядом с Путиным.

А политолог Сергей Марков, напротив, увидел в речи президента позитив.

«Главное, – что Путин НЕ говорит о борьбе с санкциями. Потому что Россия победила санкции. Россия создала новую устойчивую экономику. Темпы роста больше 5%. Можно ставить задачу перехода к новому качеству, к высоким технологиям», – написал он.

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