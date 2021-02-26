Индусской вакциной надо переколоть всех соросят – Джангиров

26.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина закупает в Индии вакцину, которая не прошла клинических испытаний, и было бы неплохо, если бы перед массовым применением ее протестировали на соросятах.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с индийской вакциной – это же просто смешно. Ее в Индии успели проверить только на мышах. Она даже не прошла все клинические стадии. Есть разный разговор с британцами, с немцами если что не так. А с индийцами никакого разговора не будет, ребята: «бачили очи що купували».

А зачем было тогда пафосно заявлять это – что украинцы не подопытные кролики? Мы – первая страна, которая купила эту вакцину, если вы знаете. До этого Индия ее некоторым бедными странам давала бесплатно, мы первые, кто ее купили. Мы ее купили по цене втрое более высокой, чем стоит британский оригинал AstraZeneca.

Ну, к AstraZeneca есть много вопросов, к Pfizer есть много… ну ладно, мы понимаем – статистика… когда-то много людей в Британии… Но мы предполагаем что в Индии сделали улучшенный вариант британской вакцины или ухудшенный? Давайте на соросятах опробуем теперь.

Я считаю, что они должны первыми выстроиться в ряд и показать, что они реально ради Украины готовы закатать рукав и впасть в нирвану, так сказать, короткий путь к нирване. Жестокая шутка была, что президент обещал в этом в прямом эфире привиться – растут шансы досрочных выборов», – сказал Дмитрий Джангиров.