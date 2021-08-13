Индустриальный Восток Украины гаснет – львовский профессор

13.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Если в других частях Украины выходцы из сельских регионов в городах ассимилировались в русскую культуру, то во Львове им удалось украинизировать этот населенный пункт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском журнале «Новое время» пишет профессор Украинского католического университета (Львов) Ярослав Грицак.

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Он отмечает, что живет во Львове, но сам родом из села.

«В сельском происхождении нет ничего унизительного. Могу даже перечислить длинный список известных людей, родившихся и выросших в деревне. Но если говорить о Львове, то здесь у сельских жителей особая заслуга. Пока в других городах выходцы из села ассимилировались в городскую российскую культуру, во Львове им удалось украинизировать город», – отмечает автор.

При этом он рассказывает, что когда в его родном селе были сотни коров.

«Сейчас и десяти не наберется. Исчезли свиньи. Остались лишь куры, а на рассвете еще поют петухи», – пишет львовский профессор.

По его словам, перемены на Украине можно описать как переход от индустриальной к сервисной экономике.

«Один из признаков экономической активности – освещение улиц. Ночная карта Украины показывает, как постепенно гаснет индустриальный восток и включается аграрный запад. Исключение на востоке составляют лишь большие города – центры сервисной экономики. Старое разделение восток – запад в Украине не исчезло. Но рядом с ним по­явилось новое: большие города с одной стороны и остальная часть страны – с другой», – резюмирует Грицак.