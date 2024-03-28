Индусы распоясались: гребут русскую нефть, но требуют всё больше скидок

Елена Острякова.  
28.03.2024 16:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 588
 
Дзен, Запад, Индия, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал


Западные СМИ подняли третью волну истерики по поводу того, что индийские заводы отказываются покупать российскую нефть. Первые две волны касались сортов нефти «Сокол» и ESPO, которые Индии изначально были не особо нужны.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные СМИ подняли третью волну истерики по поводу того, что индийские заводы отказываются покупать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Теперь до «Юралз» добрались. Последние публикации: индусы не берут «Юралз», никому «Юралз» не нужен. А дальше поясняется, что индийские компании не берут нефть, которую перевозят суда «Совкомфлота» и его дочерних компаний», – сказал Симонов.

Он не отрицает, что давление на индийские компании оказывается, однако они пытаются его капитализировать.

«Моя оценка ситуации такова, что индусы берут это давление, приносят нам и говорят: слушайте, ребята, надо за это заплатить. Мы готовы взять другие суда, но скидки очень нужны. Индусы занимаются тем, что выбивают из наших компаний дополнительные скидки. На это и направлены рассказы индусов.

Они, с одной стороны, отчитываются в Вашингтон: мы предприняли усилие. А нам транслируют чуть-чуть по-другому: мы вынуждены это делать, но мы готовы взять вашу нефть. У нас остается Китай. «Сокол ушел в Китай, ESPO ушел в Китай, сейчас «Юралз» тоже уйдет в Китай», – сказал Симонов.

По его данным, доля российской нефти на китайском рынке уже выше 20%. Ежемесячные поставки превышают 9 млн тонн.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть