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Западные СМИ подняли третью волну истерики по поводу того, что индийские заводы отказываются покупать российскую нефть. Первые две волны касались сортов нефти «Сокол» и ESPO, которые Индии изначально были не особо нужны.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь до «Юралз» добрались. Последние публикации: индусы не берут «Юралз», никому «Юралз» не нужен. А дальше поясняется, что индийские компании не берут нефть, которую перевозят суда «Совкомфлота» и его дочерних компаний», – сказал Симонов.

Он не отрицает, что давление на индийские компании оказывается, однако они пытаются его капитализировать.

«Моя оценка ситуации такова, что индусы берут это давление, приносят нам и говорят: слушайте, ребята, надо за это заплатить. Мы готовы взять другие суда, но скидки очень нужны. Индусы занимаются тем, что выбивают из наших компаний дополнительные скидки. На это и направлены рассказы индусов. Они, с одной стороны, отчитываются в Вашингтон: мы предприняли усилие. А нам транслируют чуть-чуть по-другому: мы вынуждены это делать, но мы готовы взять вашу нефть. У нас остается Китай. «Сокол ушел в Китай, ESPO ушел в Китай, сейчас «Юралз» тоже уйдет в Китай», – сказал Симонов.

По его данным, доля российской нефти на китайском рынке уже выше 20%. Ежемесячные поставки превышают 9 млн тонн.