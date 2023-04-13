Инерция многовекторности: неоднозначные настроения белорусского общества

Британский Chatham House после неудавшейся попытки Беломайдана плотно занялся мониторингом общественного мнения белорусов. При содействии давно уже уехавшего в Польшу оппозиционного социолога Григория (Рыгора) Астапени с сентября 2020 года британский thinktank провел уже 15 опросов общественного мнения.

К качеству этих опросов есть серьезные претензии и часть из них признается даже организаторами. Провести профессиональное социологическое исследование без согласия властей в современной Белоруссии и, тем более, заниматься этим на регулярной основе давно уже невозможно.

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Поэтому приходится опрашивать через интернет и ограничивать выборку городскими жителями и, соответственно, мнение консервативной и провластно настроенной сельской глубинки не учитывается. Да и в беспристрастности англичан и Астапени есть серьезные причины сомневаться. Однако с социологией в Белоруссии вообще есть проблемы, а эти опросы иногда дают нелицеприятные для оппозиции результаты и даже цитируются провластными идеологами.

Новый опрос проводился во второй половине марта и был посвящен, в основном, внешней политике и отношению к российской спецоперации на Украине, но в самом начале оппозицию ждало очередное разочарование. Результаты подтвердили, что она стремительно теряет популярность.

Если в ноябре прошлого года аудитория «негосударственных СМИ» (под этим термином авторы понимают исключительно идеологически заряженные оппозиционные медиа, нейтральные частные здесь не учитываются) составляла 24 процента, в январе-феврале нынешнего – 20, то теперь уже 18. Хваленых 97 % нет и в помине.

Доверие государственным составило 33, 35 и 37 процентов соответственно. Стабильным (25-26 процентов) остается число тех, кто пользуется информацией с обоих сторон, предпочитая формулировать свою картину мира самостоятельно. И она ближе к провластной, чем к оппозиционной.

Оппозиционное прозападное меньшинство загнало себя в информационную самоизоляцию и все больше похоже на секту, живущую в каком-то собственном мире, имеющем мало общего с реальностью. Особенно их неадекватность видна в ответе на вопрос о том, кто победит в украинском конфликте. Там в победу Украины верят аж 63 процента, а в победу России – всего лишь 5. По остальным категориям белорусов цифры практически зеркальные.

Информационное поражение змагаров, конечно, радует, но другие данные опроса не столь однозначны. Если Россия сейчас переживает патриотический подъем, то Белоруссия продолжает жить в парадигме «не наша война» и «моя хата с краю» и ее многие ее граждане до сих пор надеются пересидеть грозные времена в уютной маленькой республике и по итогу остаться хорошими для всех.

Отношение к другим странам стабильно остается благостным. К России очень хорошо относятся 37 процентов, в основном хорошо – 39, в основном плохо 9, а очень плохо – 7. В целом результат неплохой.

Есть русофобское меньшинство и дружественное большинство, причем последнее растет. Но удивляет отношение к Украине – страну, отгородившуюся от них минными полями и регулярно засылающую шпионов и террористов, белорусы тоже продолжают любить. Очень хорошо к Украине относятся 15, а в основном хорошо 49 процентов.

Уровень позитива постепенно падает, а количество негативно настроенных после начала спецоперации стабильно и в сумме составляет около 20 процентов. Больше всего белорусы не любят США, но и к ним хорошо относятся 48 процентов, а плохо – 33.

По части внешнеполитических предпочтений цифры тоже выглядят удивительно наивными. Несмотря на геополитическое противостояние России и Запада и взаимные санкции, 25 процентов белорусов до сих пор хотят жить в союзе с Россией и ЕС одновременно.

В апреле 2021 года таких было и вовсе 46 процентов, но, похоже, отрезвление наступает медленно. В Евросоюзе хотят жить 14 процентов и это, в первую очередь, люди из оппозиционного информационного гетто. В союзе с Россией хотят жить 38 процентов и это почти максимальный показатель за время замеров.

Союз этот они хотят видеть, прежде всего, экономическим (70%). За единую армию и внешнюю политику выступают лишь 9 процентов, а за создание объединенного государства – и вовсе 4. Удивляться тут нечего – это совпадает с позицией Лукашенко, который десятилетиями избегал глубокого политического объединения, предпочитая ограничиваться экономическими выгодами от союза.

Остается популярной в Белоруссии и идея нейтралитета. Целых 45 процентов за выход из ОДКБ и сохранение нейтралитета, не вступая ни в какие военные союзы, 30 – за то, чтобы Белоруссия не входила ни в один из геополитических союзов и столько же – за то, чтобы республика заявила о своем полном нейтралитете в отношении конфликта на Украине, вывела иностранные (разумеется, российские, других нет) войска и не высказывалась в пользу ни одной из сторон.

Кроме того, далеко белорусам и до массовой поддержки российской спецоперации. Определенно поддерживают ее 18, а скорее поддерживают 15 процентов респондентов.

Небольшой перевес сторонников есть только среди аудитории государственных СМИ.

Учитывая то, что в целом настроения у белорусов более пророссийские, дело тут, скорее, в страхе перед войной и нежелании самим в ней участвовать.

В общем, что мы имеем через 2,5 года после беспорядков 2020 года и более, чем через год после начала СВО. Излечение от змагаризма, во многом, состоялось.

Сейчас сторонники прозападной оппозиции все более окукливаются в собственной среде и стремительно теряют поддержку основной части населения. Во многом виновата в этом сама оппозиция. Сначала она страдала от коррупционных скандалов и невозможности договориться между собой, потом – просто потеряла берега в своей поддержке Украины вплоть до поддержки военных действий против собственного государства.

Сейчас для белорусского общества большую проблему представляют последствия многолетней многовекторности. Декларируемый пацифизм и желание занять нейтральную позицию в международных конфликтах иногда бывают полезным, но точно не тогда, когда от международного права остались ошметки, а весь старый миропорядок трещит по швам.

Сейчас – время держаться поближе к сильному и надежному союзнику, прикрывшись от врагов его ядерным зонтиком. Инерция многовекторности велика и, несмотря на усилия местных пропагандистов, белорусскому обществу еще далеко до осознания и принятия этих истин.