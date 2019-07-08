Инфантил Зеленский обменивается рейтингом с имбецилом Вакарчуком – политолог

08.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский ведет себя как ребенок, боясь вступить в прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным и постоянно оглядываясь на западных «партнеров».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил киевский политолог и блогер Александр Семченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского главная проблема в том, что у него отсутствует позитивная повестка. Он может критиковать, он может принимать какие-то шаги, но как ребенок, он не уверен, что поступает правильно, все время оборачивается на старших, и у старших уточняет: «А правильно ли я поступаю?».

Старшими он для себя определил уже Трампа, Макрона, Меркель и, для чего-то, уходящую Терезу Мэй. Он постоянно к ним апеллирует: «А это я правильно делаю? А вы меня поддерживаете здесь?», при том, что его уже поддержали 73% населения Украины, и эти 73% населения ожидают от него совершенно других действий», – отметил эксперт.

При этом, по мнению Семченко, отсутствие позитивной повестки объединяет практически всех лидеров парламентской избирательной гонки, однако партия президента все больше начинает сдавать позиции.

«Позитивная повестка отсутствует абсолютно у всех: и у Зеленского, и у этого имбецила-Вакарчука, и у прочих Билецких. У них нет позитивной повестки, им нечего предложить народу Украины, а негативную повестку нужно постоянно обновлять.

В принципе, у Вакарчука получается все неплохо, его рейтинг вырос с 4-5% почти до 9%. У Зеленского, кстати, обратная ситуация – за последние три недели его рейтинг упал с 49% до 39%, и это падение продолжается.

Я надеюсь, что это падение будет продолжаться до 21-го числа и он не получит большинства», – резюмировал Семченко.