Инфантильное и капризное украинское общество завело себя в тупик

12.06.2019, Киев, Игорь Петров

В украинском обществе существует постоянный запрос на «новые лица» в политике, от которых ожидается решение всех проблем, но этого не будет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблемы – не у партий, а у общества. Есть инфантильный патерналистский настрой, какая-то вера в панацею. Сейчас такой панацеей украинское общество воспринимает новые лица.

Но ведь тот состав парламента, который сейчас досиживает и который худший из всего, он же обновился более чем наполовину. Туда зашли не десятки, а сотни новых лиц, которые никогда не были ни в каких органах власти. Стала ли лучше от этого украинская политика? Очевидно нет – туда пришли представители криминала, парамилитарных формирований, грантоеды и просто аферисты.

К сожалению, сейчас этот запрос сохраняется – не на профессионалов, не на честных людей, не на эффективных, а просто на новых. В партии «Слуга народа» только два человека как-то в политике известны – Разумков и Стефанчук. Все. Остальные – те же «новые лица».

Понятно, что окажется, что многие из этих «новых лиц» – чьи-то дети, племянники, внуки и т.д. За кем-то тянется шлейф каких-то неблаговидных дел. Но все это люди узнают потом. Сейчас до выборов мало времени, никто не будет копаться в прошлом какой-то девочки, которой 30 лет и которая занималась общественной деятельностью.

А если копнуть, окажется, что эта девочка – племянница какого-нибудь известного землетрейдера который финансировал Антимайдан, а потом – какую-то титушню из «Правого сектора» и т.д.», – резюмировал Белашко.