Инфекционные и кишечные заболевания косят ВСУ

14.08.2020, Луганск, Сергей Вредников

Из-за плохого продовольственного и вещевого обеспечения украинские военнослужащие в Донбассе вынуждены питаться просроченными продуктами и десятками отправляться в лазареты из-за кишечных и инфекционных заболеваний.

Об этом на брифинге заявил начальник Управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам поступает информация, подтверждающая факты военнослужащих ВСУ.

Так, со слов одного из наших информаторов в 30 бригаде ВСУ, личный состав 2 отдельного мотопехотного батальона уже несколько недель кормят просроченными продуктами. Военнослужащим приходится принимать пищу с нарушением санитарных норм. На все обращения и жалобы личного состава командование бригады предложило жалобщикам питаться за свой счет. Проблема с тыловым обеспечением существует во всех находящихся в зоне проведения ООС бригадах ВСУ.

На фоне этих грубейших нарушений санитарных норм, в частях и подразделениях ВСУ начался рост кишечных и инфекционных заболеваний. Только в течение прошлой недели в подразделениях 30 бригады на больничную койку попали тринадцать военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями», – отметил он.

Полковник НМ ЛНР подчеркнул, что на этой почве в одном из подразделений ВСУ произошла драка между солдатом и командиром.

«Кроме того, проблемы с обеспечением питания наблюдаются в подразделениях 24 бригады ВФУ. На позициях 3 батальона в районе населённого пункта Воздвиженовка произошел конфликт военнослужащих с заместителем командира батальона майором Копыловым.

Солдаты уличили офицера в поставке просроченных сухих пайков, испорченного хлеба и отказались нести службу на передовых позициях. На возмущения военнослужащих, Копылов ответил, что в связи с отсутствием на складе качественных продуктов питания, другой альтернативы не будет. После этого офицер попытался спешно покинуть данный район, однако был остановлен недовольными военнослужащими, которые применили к нему физическую силу. Узнав о случившемся, командир бригады Гудзь приказал уладить конфликт своими силами, не привлекая внимание военной службы правопорядка», – сказал Лещенко.

Также офицер добавил, что из-за столь ужасающих условий содержания в рядах ВСУ продолжает распространяться смертельно опасная коронавирусная инфекция. Так, в одной из украинских бригад за эту неделю с COVID-19 слегли шестнадцать военнослужащих.

«На другом участке фронта, командир 25 бригады Зенченко был вынужден доложить в штаб ООС об очередной вспышке коронавирусной инфекции среди личного состава 2-го парашютно-десантного батальона, десять человек которого на прошлой неделе были госпитализированы в 59 военно-медицинский госпиталь Северодонецка с подозрением на заболевание.

В настоящее время, ухудшение самочувствия отмечено сразу у шестнадцати десантников, которые были переведены на карантин в полевой обсервационный лагерь в районе населённого пункта Войтово, куда также с повышенной температурой были доставлены девять военнослужащих 3 батальона из района населённого пункта Геевка», – резюмировал он.