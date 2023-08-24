Инфернальный страх: в ЕС приняли решение не верить в смерть Пригожина

Иван Добровольский.  
24.08.2023 20:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


В Евросоюзе так напуганы руководителем «Вагнера» и Россией в целом, что на всякий случай усомнились в гибели Евгения Пригожина.

С сооответствующим заявлением выступил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Евросоюзе так напуганы руководителем «Вагнера» и Россией в целом, что на всякий случай...

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«В наши дни почти ничего из того, что исходит из России, не вызывает доверия», – заявил он.

«В информацию о гибели главы ЧВК «Вагнер» трудно поверить», – добавил Стано.

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