Инфляция на Украине достигнет двузначных цифр – Кинах

29.10.2021 21:59 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Из-за роста цен в промышленности и роста цен на энергоносители потребительские товары быстро дорожают, и это скажется на миллионах граждан Украины.

Об этом в эфире канала Ukrlife.TV заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, глава Национального трёхстороннего экономического совета Анатолий Кинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в первом полугодии текущего года инфляция потребительских цен была однозначной цифрой, 7-8-9%, то в промышленности в первом полугодии она уже достигала 40%. Это рост цен в промышленности. С соответствующим лагом по времени – инфляция в промышленности, рост цен на промышленную продукцию, переходит в потребительские цены. Эта угроза сформировалась ещё до скачка цен на энергоносители. Это прогнозировалось уже в начале года. Сейчас, безусловно, инфляция будет двузначной. Есть глобальные факторы, начиная от беспрецедентной эмиссии доллара, которая идёт уже второй год подряд. По разным оценкам, федеральная резервная система США напечатала 67 триллионов долларов. Плюс сегодняшняя ситуация с энергоносителями, которая является сильнейшим фактором, влияющим на инфляцию. Плюс проблемы, которые накопились за последние годы, это несоответствие тех же социальных стандартов, начиная от месячного прожиточного минимума, который является основой для расчета многих субсидий, социальной помощи и реальной стоимости жизни. Так, в бюджете на начало года был заложен месячный прожиточный где-то 2189 грн в месяц. По расчетам того же правительства, это занижено, минимум, в 2-2,5 раза. На следующий год ситуация не меняется, там закладывается месячный прожиточный минимум на уровне 2300-2400 грн., что тоже абсолютно неадекватно. Тем более, сейчас ситуация будет усугубляться в связи с ростом инфляции. Уполномоченный по правам человека Денисова ещё два месяца назад, до этих скачков, дала официальную информацию, что более 70% пенсионеров Украины живут ниже черты бедности. Это исходя из тех параметров, которые мы закладываем по месячному прожиточному минимуму, по минимальной пенсии, которая не достигает 2 000 грн. Это очень серьёзно затронет миллионы наших людей», – заключил Анатолий Кинах.

По данным Госстата, в сентябре 2021 года рост потребительских цен на Украине в годовом измерении ускорился до 11% с 10,2% в августе. После дефляции 0,2% за август – в сентябре этого года была зафиксирована инфляция на уровне 1,2%, тогда как в сентябре прошлого года инфляция составляла 0,5%.

Помимо этого, Госстат в прошлом месяце зафиксировал базовую инфляцию на уровне 1,3% после нулевой базовой инфляции в августе. В сентябре прошлого года базовая инфляция составляла 1,1%.

Как сообщалось, в августе и июле потребительские цены выросли на 10,2%, июне – на 0,2%, в мае – на 1,3%.

В целом за первых восемь месяцев этого года инфляция на Украине составила 7,5%, базовая – 5,5%.