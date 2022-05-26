«Инфляция перевалила за 40%, этот год может стать для ЕС последним» – экономист

26.05.2022  20:27 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Экономика коллапса


Может быть, юридически Евросоюз и продолжит существование, но некое фатальное решение по ЕС будет принято уже в этом году.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экономист Михаил Хазин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Может быть, юридически Евросоюз и продолжит существование, но некое фатальное решение по ЕС будет...

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«У меня такое убеждение, судя по тому, что происходит в экономике в мировой и западной, у вас в ЕС промышленная инфляция 40 процентов. А в апреле месяце падение продаж жилых домов 16 процентов. Это не просто плохо, это в апреле, это не сегодня, уже месяц прошел, это катастрофа», – сказал Хазин.

Он выразил сомнение, что с такими показателями инфляции ЕС может продержаться хотя бы этот год.

«По этой причине я жду очень серьезных изменений именно в западном обществе. То есть, у меня нет уверенности даже, что ЕС переживет этот год. По крайней мере, юридически он, может еще и будет, но некое решение о том, что – всё, может быть принято уже в этом году. Просто потому – что эту ситуацию уже держать нельзя.

Тем, кто скажет, что такого быть не может, я напоминаю весну 1991 года. Кто тогда думал, что СССР заканчивается? У меня глубокое убеждение: те изменения, к которым мы подошли вплотную, настолько будут сильны, что мы себе и представить не можем сегодня, но к этому надо быть морально готовым», – отметил экономист.

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