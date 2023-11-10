Инфоцыгане и контрнаступление: что думают в Киеве насчет переговоров с Россией

Журналисты «Немецкой волны» вышли на улицы Киева, чтобы узнать, что думают жители украинской столицы о способах финализации тупика с контрнаступом ВСУ. Произошел этот разговор на фоне участившихся публикаций в западной прессе об усталости от войны на Украине и о желании западных партнеров уговорить Киев на переговоры с Москвой. Официальная позиция Украины, как мы знаем, – никаких переговоров и «даешь границы 1991 года».

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Первая же опрошенная DW киевлянка огорошила интервьюеров:

«Нет таких условий, на которых Украина могла бы пойти на переговоры. Это мое личное мнение. С террористами нельзя договариваться. Это значит, что мы им даем шанс перебазироваться и опять нанести удар. Думаю, я не одна так считаю. После того, как у нас будет победа над Россией, а она будет, это 100%. Ни в коем случае. Ни при каких обстоятельствах? Ни при каких. Они наши враги, нам нужно их победить и выгнать с нашей земли».

Впрочем, попадались журналистам и более вменяемые люди видимо, меньше времени уделяющие просмотру пропагандистского телемарафона:

«Договариваться? Если честно, я буду скорее рад, чем огорчен. Люди не будут гибнуть и все будет не так плохо, как сейчас», – сказал молодой человек.

И все же людей с пропагандистским передозом в головах сегодня на Украине явно больше:

«Я противник переговоров. Это не та страна, с которой можно их вести. И какие? Мы что, отдадим им часть нашей страны? А у них переговоры будут только такие: «Крым наш, Луганск-Донецк наш»… Здрасьте, нет. В общем, переговоры с ними невозможны. На переговоры-то они пойдут, но Россия все равно не отступится, то есть нашу землю уже продали. Когда освободят наши территории. Только так. Не с кем говорить».

Этот монолог можно считать репрезентативным и показательным. Хотя, несомненно, в регионах, особенно ближе к фронту, ситуация может отличаться и довольно сильно.

Интересно, что противники переговоров до сих пор ждут какой-то мифической «полной победы Украины», невозможность которой давно стала консенсусом даже на Западе и даже, если верить статье Саймона Шустера, в окружении Зеленского. Сторонники этой «победной» линии, вслед за московским сумасшедшим профессором Соловьем уверены, что Путина уже давно нет в живых, но их это обстоятельство не останавливает:

«Их политики, и мысли, и позиция, она же не меняется. Их намерения остались такими же. Поэтому только освобождение наших территорий. Все. Россия – агрессор. Мы отстаиваем свое право. То есть, у нас нет права в чем-то уступать России. Она должна принимать наши условия, а не мы – ее. Мы больше ста лет боремся за свободу и победу. Поэтому для Украины важно быть лидером и победительницей в этом деле. Переговоры с Россией вообще неуместны. Нам не о чем с нем договариваться, пока последний российский солдат не умрет на нашей земле. Будем побеждать, Украина победит», – вещает на камеру одна «жиночка».

Честно говоря, слушать это все довольно грустно и тяжело. Поневоле думаешь, что ждет всех этих воинственных женщин после того, как закончатся мужчины и начнется действительно массовый призыв «слабого пола». И сколько людей должно погибнуть, прежде чем эта воинственность выветрится из голов?

Тем временем Зеленский как будто не слышит обращенных к нему западниками толстых намеков и даже проговариваемого прямым текстом «Денег нет» и продолжает отчаянно стучаться во все мыслимые двери, убеждая не прекращать поддержку. Заявления хозяина Банковой все больше напоминают индивидуальный аутотренинг. Только вместо классического инфоцыганского «настройтесь на успех» в случае Зе мы слышим «У Украины есть план продолжения наступления». Ну и что, что оно провалилось, надежда ведь умирает последней. А мы попробуем еще.

В том, что Украина еще попытается добиться успеха на поле боя, Зеленский заверил по видеосвязи участников конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке. По его словам, в Киеве разработаны конкретные цели наступления в 2024 году, но попытается достичь успехов на фронте и до конца 2023-го. С упорством дятла Зе вновь повторил, что никакого тупика, о котором пишет Залужный, нет, и у ВСУ есть план продолжения боевых действий, несмотря на трудности с контрнаступлением, а также то, что Запад сейчас больше занят конфликтом на Ближнем Востоке.

Также Зеленский обратился к администрации Байдена за доступом к американским военным технологиям для налаживания совместного производства вооружений. Как это выглядит на фоне признаний USAID об отсутствии у США денег для прямой бюджетной поддержки Киева, а без новых ассигнований помощь может полностью прекратиться, Зеленского, очевидно, заботит в самой меньшей степени. Как и провал в Конгрессе голосования по бюджетному запросу Белого дома – в представленном конгрессменам документе были деньги на Израиль, но не было денег на Украину

Подстегивает уверенность Зе тот факт, что дементный Джо Байден, если верить заявлениям из Белого дома, по-прежнему верит в возможности Украины вернуть потерянные территории. Правда, обстоятельства и контекст этих заявлений заставляют усомниться в адекватности представлений хозяина БД об окружающей реальности.

Слова о вере в Украину были сказаны сразу после очередного нелепого конфуза с престарелым президентом. На интерактивной выставке «Американские возможности» в Белом доме Байден должен был выступить с речью. Но вместо этого он внезапно ушёл за кулисы, и трансляцию резко прервали. Ушел, но вернуться не обещал – сказал бы по этому поводу герой старого советского мультфильма.

Впрочем, киевские в последнее время так высоко вознеслись и настолько оторвались от реальности, что позволяют себе самые смелые фантазии. Так, отвечающий у Зеленского за внешнеполитическое направление министр Кулеба уверяет, что «мы сможем победить и без Байдена».

«Мы уже имели дело с Трампом на посту президента США. Мы понимаем, что в Вашингтоне будет другая модель принятия решений. Но народ Украины не сдается, какие бы проблемы не возникали. Мы убедили всех в Европе и в США, что мы находим выход из любой ситуации. Вот почему я серьезно отношусь к тому, что политический ландшафт в США может измениться. Но, несмотря ни на что, мы найдем путь к победе», – убеждает министр американскую аудиторию.

Насколько серьезную цену придется заплатить украинцам за эту уверенность, страшно даже представить Падение с высоты такого самомнения – тоже. Но как говорится, смелость (в случае с киевскими – наглость) города берет. Может, на это и расчет, а так-то в своем кругу они всё прекрасно понимают?