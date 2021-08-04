Информ-помойки Ходорковского покатили бочку на Шойгу

04.08.2021, Москва, Александр Ростовцев

Интернет-ресурсы бежавшего на Запад олигарха Михаила Ходорковского начали информационную атаку на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Накануне там появилась статейка с претензией на объективность и с расчётом на определённый резонанс под интригующим заголовком «Фирма, близкая к жене министра обороны, зарабатывает сотни миллионов рублей на ежегодном форуме «Армия».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Беря за основу сплетни в виде версий, а также «информацию из собственных источников, пожелавших остаться анонимными», автор срывает покровы и разворачивает перед читателем эпическую картину коррупции и злоупотреблений через кумовство, якобы имеющих место вокруг публичных зрелищных мероприятий Российской армии, в которых «замешана» Ирина Шойгу.

Как нетрудно догадаться, выпад «независимого журналистского расследования» должен рикошетом ударить по репутации действующего министра обороны России Сергея Шойгу по принципу «муж и жена одна сатана».

Автор выстраивает обвинение, пытаясь «качать на косвенных» и делая выводы на основе «данных из открытых источников». Конечной целью статьи является зарождение червей сомнений в головах и душах российских граждан относительно честности и порядочности, пожалуй, самого успешного и популярного министра обороны в новейшей истории России.

В тексте приводятся имена, явки, связи, пароли, которые должны произвести впечатление на читателя и показать уровень информированности издания.

Должны, но не впечатляют. В основе статьи издания «Открытые медиа» от 30.07.2021 года использована «болванка» либеральной «Новой газеты» от 20.11.2008 года «Родственный бизнес: жена главы МЧС Шойгу», где называются ровно те же действующие лица и исполнители с единственной поправкой: Сергей Шойгу занимал на тот момент должность главы МЧС.

Как говорится, старых щей, да погуще влей.

Отличие заключается в том, что 13 лет назад, по версии либеральных «наблюдателей», бывшие сотрудники Ирины Шойгу якобы использовали налаженные связи для доения МЧС, а теперь зарабатывают сотни миллионов рублей на организации ежегодных форумов «Армия».

Никакими документами или другими весомыми доказательствами очернители не располагают и поэтому прибегают к отработанному приёму – многозначительно упомянуть о завесе секретности, окутывающей работу структур, связанных с Минобороны, чтобы затем впарить читателю туфту о собственных «подсчётах и исследованиях», высосанных из пальца, вроде известного правила «пяти рукопожатий», утверждающего, что, между любыми двумя незнакомыми людьми на планете Земля можно обнаружить связь, пройдясь по цепочке общих знакомых.

В данном случае, «Открытые медиа» используют давние связи Ирины Шойгу, когда она работала в компании «Экспо-Эм» и откуда ушла в 2004 году. То, что сегодня несколько бывших её подчинённых продолжают трудиться на ниве организаций выставочных мероприятий, позволяет делать либеральным «экспертам» далеко идущие выводы, будто давние знакомства и субординация автоматически влекут за собой «дружбу с интересом» и «совместное обогащение».

Примечательно, что найти эту же информацию из альтернативных, пусть даже либеральных, источников, не получится при всём желании: всё возвращается либо к статейке из «Новой газеты» тринадцатилетней давности, либо к свеженькому набросу на вентилятор «Открытых медиа».

Отдельно умиляет приписка в конце статьи: «Ирина Шойгу не смогла оперативно ответить на запрос «Открытых медиа». Руководитель МКВ Андрианов отказался отвечать на вопросы о связи компании с супругой министра обороны».

Вообще-то, руководитель МКВ Андрианов отрицательно ответил на этот вопрос ещё «Новой газете», так стоит ли повторяться, если на пороге твоего дома с теми же вопросами возникает новая хабалка-сплетница?

Что такое эти самые «Открытые медиа»? Это проект «русскоязычных СМИ», запущенный в ноябре 2017 года. Фактически, это слив в один бачок нескольких пабликов в соцсетях, подвизавшихся на ниве «скандалов, интриг, расследований». С момента запуска «Открытые медиа» находятся в эстонской юрисдикции, а их владельцем является беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Ходорковский с русофобами на сцене киевского Евромайдана в 2014 году

По утверждению главреда издания Юлии Ярош, Ходор выбрал Эстонию как страну с «удобным онлайн-интерфейсом для управления компанией без существенных затрат на администрирование».

По странному стечению обстоятельств, в январе 2021 года «Открытые медиа» совместно с «Новой газетой» и «Радио Свобода» вели «совместное расследование» вокруг пресловутого «дворца Путина» в помощь навальнистам, и тоже, за неимением убедительных доказательств, «качали на косвенных» и давили на эмоции читателей.

К бабке не надо ходить, чтобы понимать: по мере приближения к выборам количество подобных «разоблачений» будет только увеличиваться, а их накал – усиливаться.

Работа Запада против Российской армии с использованием «полезных идиотов» – долговременный фактор, и для этого будут использованы любые поводы, даже самые надуманные, для раскачивания недовольства и возбуждение недоверия к одному из главных институтов защиты российского суверенитета.

«Если взять элиту любой страны, бизнес-сообщество, то практически все со всеми через кого-то знакомы. И в этом случае никакой прямой связи между тем, что Ирина Шойгу знакома с человеком, который возглавляет фирму, которая организует мероприятие, я в этом случае ничего коррупционного не вижу. Ладно бы, эта организация появилась из воздуха, когда Шойгу стал министром обороны, и раньше о ней никто не слышал, то это был бы повод задуматься. А если она до этого благополучно существовала и работала, никаких к ней вопросов не было, то от того, что она стала проводить форум «Армия», никакой коррупционной составляющей не появилось. То, почему это сейчас вброшено – понятно. Шойгу является одним из самых авторитетных людей в стране, пожалуй, номер два после Путина. Сейчас Шойгу идет на выборы по списку «Единой России» – очевидно пытаются хоть как-то подрыть под такую фигуру – для нашей либеральной тусовки это любимая вещь. Дорога ложка к обеду – вот и возникло расследование», – заявил «ПолитНавигатору» военный эксперт Владислав Шурыгин.

С ним соглашается политолог Сергей Марков.

«Это запланированный удар напрямую по Владимиру Путину и выборам в России. Уже давно принято было решение спецслужбами США и Великобритании, которые и финансируют эти «Открытые медиа», связанные с Михаилом Ходорковским, было принято решение организовывать массовые беспорядки по итогам выборов в Госдуму в сентябре этого года, организовывать их по белорусскому сценарию. Для того, чтобы организовать эти беспорядки, важно нанести удар по легитимности выборов, вылить негатив на российскую власть и так далее. Поскольку «Единая Россия», очевидно, побеждает, для них очень важно максимально дискредитировать Сергея Шойгу, как одного из основных лидеров этого избирательного списка партии. Поэтому еще обязательно что-нибудь напишут и против Сергея Лаврова, Анны Кузнецовой, против Дениса Проценко из Коммунарки», – заявил Марков «ПолитНавигатору».