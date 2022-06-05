Информации нет, но уверенность есть: харьковский гяуляйтер опасается штурма города

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Глава военной администрации Харьковской области 5 июня «успокоил» харьковчан в связи с упорными слухами о том, что в ближайшее время свежие силы ВС РФ войдут на территорию региона и предпримут попытку штурма областного центра.

«У нас нет информации, что у врага достаточно сил для нового штурма Харькова», – отметил Синегубов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Но уточнил, что в будущем считает атаку на город практически неизбежной.

«Мы понимаем, что враг не оставил своих попыток занять город Харьков, Харьковскую область. Мы понимаем, что это для него стратегическая задача. В любом случае попытка будет, как мне кажется, еще не одна. Это зависит от готовности наших Вооруженных сил и той общей военной ситуации, которую мы имеем на всех фронтах», – сказал гяуляйтер.

А военная ситуация, по мнению главнокомандующего ВСУ Залужного, оставляет желать лучшего. В частности, вызывают озабоченность «факты массового коллективного дезертирства и сдачи в плен».

Таким образом, по логике Синегубова, штурм Харькова россиянами – это всего лишь вопрос времени.

В то же время местные «патриотические» паблики призывают харьковчан не переживать по поводу взрывов в районе окружной дороги.

«Если на окружной громко, не стоит беспокоиться, это наши части проводят разминирование».

Просто зрада какая-то. Если наступление ВС РФ, как считает Синегубов, неизбежно, зачем украинским военным срочно понадобилось разминировать окружную? Ведь это они строили там линию обороны?

«Защитники» города готовятся встречать дорогих гостей хлебом-солью и полным разоружением? Хорошо бы, но это можно было сделать ещё в феврале. Подконтрольные власти информационные каналы по обыкновению лгут, и на окружной происходит что-то другое? Весьма вероятно.

Впрочем, есть ещё один вариант, вполне в духе вооружённых формирований Украины. Во времена АТО (она же ООС) в Донбассе при ротации прибывшим на позиции украинским боевикам приходилось покупать у отбывающих коллег карты минных полей… Такая вот «братская» услуга. Тому, кто жалел денег, действительно приходилось проводить внеплановое разминирование.

Следует отметить, то, что по состоянию на 21.30 (5 июня) происходит в Харькове, не слишком похоже на разминирование окружной.

«Два вечера подряд Харьков подвергается массовым обстрелам от орков. Давно такого не было», – негодует местный информканал. Угу, спасибо за нечаянную правду. Мало кто сомневался, что обстрел Павлова Поля 26 мая, в результате которого погибли 9 гражданских, в том числе 5-месячный младенец, вели именно «эльфы».

По состоянию на 22 часа появилась информация о том, что в действительности делали украинские военные на окружной. Они установили там «Точки-У» и в течение нескольких часов вели обстрел позиций ВС РФ.

Ответный огонь привёл к тому, что одна из украинских установок сдетонировала.