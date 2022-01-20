Информационная атака на РФ сорвала планы Байдена снизить нефтяные цены

20.01.2022  09:52 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Энергетика


Если под давлением США Запад введет новые антироссийские санкции, это обернется потрясением для мирового энергетического рынка

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет член экспертного совета Института развития ТЭК Ирина Кезик.

Если под давлением США Запад введет новые антироссийские санкции, это обернется потрясением для мирового...

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Она обращает внимание, что стоимость нефти сейчас «демонстрирует семилетние максимумы».

«Сегодня специалисты ряда западных консалтинговых компаний предрекают рост цен на нефть до $100 и выше. Аналитики говорят о нехватке предложения с ноября прошлого года по январь этого в объеме 5 млн баррелей в сутки», – указывает Кезик.

По ее словам, немаловажным фактором, влияющим на стоимость черного золота стала информационная война, развязанная западными СМИ против РФ, в частности, невероятные спекуляции на тему вторжения России на Украину.

«Сегодня наша страна — один из крупнейших поставщиков нефти. Мировой лидер по экспорту черного золота — Саудовская Аравия. В 2020 году, по данным ОПЕК, страна отправляла за границу 6,66 млн баррелей нефти в сутки. На втором месте в рейтинге стран-экспортеров находится Россия, продававшая в 2020 году 4,65 млн баррелей в день. Безусловно, если Запад введет санкции в отношении России, они не смогут пройти незамеченными для мирового нефтяного рынка. А, как показывает практика последних лет, санкции в отношении нашей страны вводят по поводу и без», – отмечает аналитик.

Она напоминает, что президент США Джо Байдену с прошлого года пытается бороться с высокими ценами на нефть, но пока все его старания ничем хорошим не увенчались.

«Объявляя в конце прошлого года о планах выбросить на рынок 50 млн баррелей из стратегических резервов для снижения цен на бензин, Джо Байден не послушал экспертов, которые предупреждали: эффект от этого может быть обратным. Цены, как и надеялся президент США, действительно опустились, хотя и очень незначительно, но вскоре возобновили рост. В Штатах стоимость топлива является очень важным экономическим показателем, влияющим на ситуацию в стране, и в случае увеличения котировок до трехзначных значений перспективы не радужные», – резюмирует Кезик.

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