«Информационная атака Запада очистила РФ от нежелательных граждан» – Лига безопасного интернета

Новости Украины

Западу нужно признать безоговорочную и однозначную капитуляцию в информационной войне на территории РФ, потому что количество россиян, одобряющих СВО, только увеличилось.

Об этом говорили участники международного форума в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«По оценкам экспертов, с которыми мы работаем, более 6 тысяч IT-специалистов разного профиля, разного уровня подготовки, разных специальностей привлечено на данный момент к этой деструктивной работе. Они все находятся в разных странах мира. К сожалению, часть из них работает и с территории России, и с территории Белоруссии. На данный момент почти 10 с половиной миллионов фейков о России, о СВО, о россиянах распространено по всему миру не только на пространствах социальных сетей, но и в западных СМИ. На эту работу уже потрачено более двух с половиной миллиардов долларов. Это колоссальный масштаб», – констатировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Также она озвучила основные цели информационной атаки против России.

«Первая, это задача направленная, чтобы посеять панику, хаос на территории нашей страны. Вторая цель, это расчеловечивание образа русских, россиян во всём мире. Третья задача, выбить Россию полностью из мирового пространства и из экономического пространства. По поводу сеяния паники, действительно, в какой-то мере им это удалось. И некоторые кукарекающие петухи сделали ряд заявлений и покинули нашу страну. За это мы отдельно благодарим наших западных партнёров, потому что это очищение от этих нежелательных граждан, без их поддержки и помощи этого никогда бы не произошло», – поблагодарила Мизулина.

Её поддержал российский теле- и радиоведущий Трофим Таренков и добавил, что несмотря на такую беспрецедентную информационную атаку против России, российский народ только сплотился и стал активнее поддерживать СВО.

«Эти боевые действия (в информационной войне – ред.) сейчас продолжаются, они идут. Но вчера я получил заявление об их безоговорочной и однозначной капитуляции в этой войне. Они были уверены, что этим всем нас поборют, что мы не сможем жить без социальных сетей, что мы никогда в жизни больше не поднимем головы. Но мы всё сделали правильно и научились на своей поляне делать ту информацию, которая, в первую очередь, честная. Мы отлично понимаем, все участники этой информационной войны, что мы воюем не за Запад, и мы воюем не за нас, потому что 72%, одобряющих СВО – стало 82. Мы для этого не прикладывали никаких вообще усилий. Оно просто само шло, потому что русские люди живут по принципу – чем нам хуже, тем мы более сплочённые, и это нормально, мы всегда так жили тысячелетиями. Мы все бьёмся за Украину, мы бьёмся за тех людей, которые потом будут либо оказывать нам моральное сопротивление, либо принимать то, что мы до них доносим», – объяснил Татаренков.