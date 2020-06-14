Информационная диверсия против Донбасса в День России обернулась позором ВСУ

14.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Агитаторы Центра информационно-психологических операций ВСУ на Донбассе, проводя спецоперацию по заброске листовок на подконтрольную ДНР территорию, безнадёжно опозорились перед боевикам других украинских формирований.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ряд провальных и бездарно проведенных операций со стороны Центров информационно-психологических операций ВСУ по повышению имиджа украинской армии и обвинению Народной милиции в нарушении Минских соглашений, вынудили командование ОТГ «Восток» ходатайствовать перед вышестоящим командованием о выводе сводного отряда психологических операций 83 Центра ИПсО из состава ООС.

Чашу терпения военного руководства переполнил срыв отрядом спланированных мероприятий по дискредитации руководства ДНР, в связи с празднованием «Дня России» 12 июня», – сообщил Астрахань.

По его словам, командующий ОТГ «Восток» Соколов дал задачу личному составу отряда ИПсО осуществить с помощью беспилотника заброску на территорию ДНР агитационными материалами – листовками с «поздравлениями» населения с Днём России.

«Из-за боязни сбития БЛА со стороны Народной милиции, «горе пропагандисты» подняли беспилотник на максимальную высоту и сбросили листовки. При этом, направление и скорость ветра не были учтены, и вместо территории республики, агитационные материалы усыпали позиции ВФУ, что стало посмешищем для всей группировки.

При этом, во время переоснащения ударного БЛА путем закрепления к нему контейнеров с листовками, произошел подрыв гранаты ВОГ-17, в результате которого беспилотник вышел из строя и получил ранения военнослужащий 109 батальона 10 бригады старший солдат Ткачук А.В., в связи с чем, для выполнения задачи пришлось использовать другой беспилотник», – рассказал представитель ведомства.

«На сегодняшний день проводится разбирательство по данному факту и командование ОТГ «Восток» планирует компенсировать затраты на восстановление беспилотника и изготовление агитационных материалов за счет удержания части денежного довольствия с личного состава 83 Центра ИПсО», – добавил Дмитрий Астрахань.