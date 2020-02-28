Информационная война по-украински: нищета и жадность

28.02.2020, Киев, Сергей Устинов

На Украине оказался перед угрозой отключения телеканал «Суспільне» – реформированный во времена Порошенко бывший государственный канал УТ-1, ставший «Национальной общественной телекомпанией Украины» (НОТУ).

Причина возможного «выпиливания» канала из эфира – арест счетов «Суспільного» в Швейцарии в связи с решением суда, обязавшего канал уплатить долг акционерному обществу «Евроньюс» в размере свыше 10 миллионов евро в рамках производства открытого по иску Минюста Украины.

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Канал отреагировал на это возмущенным заявлением, в котором указал, что получил этот долг как правопреемник прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

«Сотрудничество бывшей государственной НТУ с «Евроньюс» началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии «Евроньюс», что и привело к появлению долга и соответствующего судебного процесса», – оправдываются в НОТУ.

Вещатель жалуется, что арест счетов приведет «к полной остановке деятельности телерадиокомпании». Кроме того, это уже сделало невозможной подготовку к трансляции Олимпийских игр 2020, блокирует обеспечение участия Украины в нынешнем Евровидении и останавливает запуск новых проектов.

Но, как ни возмущайся, а долг есть долг, и платить придется. Одна беда – денег нет. На канале говорят, что бюджетная «дыра» составляет почти 300 миллионов гривен. Но на помощь уже мчится министр культуры Бородянский.

«Ситуация с возможным отключением за долги телеканала является недопустимой. Вещатель не предусмотрел в бюджете средства на погашение задолженности. Минкульт, чтобы избежать ситуации относительно возможного прекращения вещания, вместе с Минфином принял решение о приближении финансирования, чтобы «Суспільне» имело возможность рассчитаться с долгами немедленно», – написал министр в своем Telegram-канале.

Схема, придуманная, чтобы как-то выкрутиться из неприятной ситуации, такова: деньги с заблокированных счетов, после погашения долга, вернутся обратно в бюджет, после чего Минкульт увеличит финансирование канала на сумму уплаченного долга, «что обеспечит устойчивость развития общественного вещателя», – пояснил Бородянский.

Интересно, что «Суспільне» – не первый украинский госканал, поставленный на грань отключения из-за финансовых проблем. Ранее в начале года принадлежащий меджлисовскому деятелю Ленуру Ислямову канал ATR перестали дотировать из бюджета. Как говорят, «временно», но в украинских реалиях временное легко может стать постоянным, а потому руководство канала в лице пропагандиста все того же меджлиса (запрещен в РФ) Айдера Муждабаева уже месяц кричит «караул!». А тут еще Google повадился блокировать трансляции передач ATR на видеохостинге YouTube.

Попутно выяснилось, что все последние годы, превратившийся в рупор окопавшихся в Киеве крымско-татарских экстремистов ATR, банально не отчитывался перед государством о расходовании выделявщихся миллионов гривен и не проводил предусмотренные законом тендеры по закупкам за госсчет. Теперь государство внезапно вспомнило о законе и потребовало отчет. Неудивительно, что у Муждабаева – истерика.

Как пояснил сам Ислямов, в 2019 году его телеканалу обещали из госбюджета 50 млн грн, но дали лишь 35. Как следствие, канал на 90% сократил производство собственных программ. Из-за задолженности 14 января даже был отключен спутниковый сигнал телеканала. Также из-за нехватки денег на ATR пришлось сократить 45% коллектива. «У нас задолженности с прошлого года. И как их закрыть, я не представляю, потому что бюджет этого года предусмотрен на нужды этого года», – говорит он.

Вторят Ислямову и в меджлисе, жалуясь на «отсутствие коммуникации» с президентом. Страшно сказать – первый помощник Зеленского даже не берет трубку, когда ему звонит Чубаров. «Ни у нас, ни у Меджелиса сейчас нет никаких прямых коммуникаций с действующей властью. Чубарову был вручен телефон Шефира (Сергей Шефир – первый помощник президента Украины – Авт). Но он не отвечает на звонки, и Чубаров не может дозвониться. Офис уполномоченного по делам крымских татар был ликвидирован. А раньше у нас был прямой представитель – Мустафа Джемилев. И получается, что нет коммуникаций между Меджлисом и президентом в той мере, в которой это должно было бы быть», – сокрушается Ислямов.

Жалобный стон отлученных от бюджетной кормушки пропагандистов имеет и вторую сторону. Дело в том, что микроскопические рейтинги проблемных телеканалов у зрителей давно являются секретом полишинеля. Без помощи увеличительного стекла найти тех, кто действительно смотрит тот же ATR или «Суспільне», весьма непросто.

В этой связи возникает вполне резонный вопрос: зачем государству тратить десятки миллионов на невостребованную и неэффективную пропаганду?

Мало того, судя по информации о кадровом потенциале и программном концепте нового канала для Донбасса, его ждет судьба ATR и спасти может разве что деполитизация контента – например, если транслировать фильмы или шоу «95 квартала» вперемешку с футбольными матчами.

На самом деле, провалы с коммуникацией для украинской власти это серьезная проблема. В частности, это хорошо подсветила ситуация с протестами против эвакуации украинцев из Китая. Не в последнюю очередь информационный вакуум послужил идеальной питательной средой для распространения самых диких слухов и стал хорошим подспорьем для нагнетавших ситуацию провокаторов.

Почему же новосанжаровцам ничего не рассказали о короновирусе? Ответ прост: телевизор во многих селах просто не ловит сигнал из Киева. Перейти на платную подписку на спутнике было общим решением основных украинских коммерческих телехолдингов: Плюсов, Пинчука, Интера. А власть не вмешивалась и спокойно наблюдала за тем, как медиамагнаты, в погоне за гривенником, по сути, отрезали миллионы семей от основных каналов.

Теперь же поздно пить боржоми: раз украинские СМИ сами себя закоди… высекли, люди смотрят российские, которые, как вещали бесплатно – так и вещают, смотри, сколько влезет.

На этом фоне особенно трогательно смотрятся периодические обещания правительственных чиновников выиграть у России информационную войну. В условиях бюджетного безденежья и неизлечимой жадности медиачастников, в арсенале у государства остается единственный проверенный временем рецепт информационной борьбы – воспетый в песне Высоцкого про обитателей дурдома Канатчикова дача.

Помните, когда «главврач Моргулис телевизор запретил?». Как ни крути, прием действенный. Однако вместе со своим телевизором нельзя запретить еще и соседский. Все-таки 21 век на дворе.