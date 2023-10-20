«Информационное мясо Киева» – Хайруллин обрушился на Монтян и Подоляку

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Такие публичные личности, как бежавшая из Киева адвокат Татьяна Монтян и военный блогер Юрий Подоляка являются «врагами народа» и рискуют оказаться за решёткой.

Об этом в эфире своего блога заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас очень острый момент противостояния. И тот, кто в этот момент гадит – это враг. Он желает нам проигрыша. Проигрыш будет для нас иметь очень тяжёлые последствия, поэтому это враг, который под руку ноет, понижает моральный дух. Укропропаганда бросила сюда свои основные силы, они возглавляют блогерскую сеточку, которая окопалась в нашем тылу. С моей точки зрения, это однозначно пятая колонна, очень много вреда они приносят. Это Подоляка и Монтян. То есть, даже их кинули. Сами Подоляка и Монтян должны понимать, что западные кураторы их вообще за людей не считают, такой же расходный материал, мясо. Их просто бросили в очередной информационный мясной штурм», – сказал Хайруллин. Он подчеркнул, что и Монтян, и Подоляку в ближайшем будущем могут посадить – и не за нарушения, а потому что они вызывают «народный гнев».

«Монтян – она кто такая вообще, очевидно, коммерческий проект. Сидела бы там и не трепыхалась, а она пытается организовывать травлю против депутата Государственной думы Олега Матвейчева, настолько она себя уверенно чувствует. Хочу сказать, госпожа Монтян, у Матвейчева может и мало подписчиков, но это человек, который реально озвучивает тренды и принимает решения. Надо понимать, что Игоря Стрелкова посадили не за то, что он чего-то болтал, а за то, что его разговоры вызывали возмущение народа. Потому что люди стояли и с недоумением спрашивали – он такое несёт, а вы не принимаете меры. И пришлось его посадить. Вот сейчас и Подоляка, и Монтян – должны понимать, что такой же гнев зреет против деятельности, которой они занимаются, и того, что они озвучивают», – подытожил военкор.