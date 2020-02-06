Информационное пространство Украины можно спасти только цензурой – министр

06.02.2020, Киев, Игорь Петров

Министерство культуры, молодежи и спорта считает необходимым принятие Верховной радой предложенного Закона дезинформации, несмотря на то, что закон стал предметом критики со стороны журналистов, экспертов и политиков.

Об этом в эфире 24 телеканала заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любое общество, государство, имеет право защищать свою территорию. Это безусловное право государства – защищать свое пространство, защищать свои границы.

Точно так же безусловная задача государства – защищать свое информационное пространство. То есть, дать гражданам право на получение достоверной информации.

Особенно, когда идет гибридная война и постоянно создаются факты, которых не существует, а из этих фактов делается систематическая дезинформация против национальной… которые вредят национальным интересам Украины, мы должны находить механизмы, которые нас, и общество и граждан обезопасят от такой дезинформации», – рассуждает пропагандист.

Напомним, законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации» был подготовлен Министерством культуры, молодежи и спорта Украины.

Документ вызвал жесткую критику со стороны экспертного сообщества и журналистов, в том числе и за пределами Украины.

Его критиковали, в частности, Европейская федерация журналистов и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир.

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что предложенный законопроект по противодействию дезинформации направлен на установление контроля власти над украинскими медиа.