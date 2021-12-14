Информационные диверсии: Кто мешает строителям Минобороны в Крыму

Сразу два масштабных объекта возводят в Крыму военные строители. Первый – это расширение музейного комплекса заповедника «Херсонес Таврический» и филиал «Артека». Второй – под Судаком, где появится круглогодичный центр «Таврида» для обучения талантливой творческой молодежи. Минобороны поручено закончить работы в срок, качественно и без проволочек. Задача не случайно возложена на военных – это свидетельствует о важности этих имиджевых для России проектов в Крыму.

Не случайно, что «вражеские голоса» вроде американского «Радио Свобода» усиленно подогревают недовольство стройками, играя на ретроградных настроениях части населения и теме защиты природы.

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Почему возникла необходимость реконструкции Херсонеса? С советских времен знаменитое античное городище было окружено воинскими частями, а также гаражами и неказистыми домами послевоенной постройки. Понятное дело, что для туриста, посмотревшего мир, такое соседство с сакральным для всей России местом выглядело не очень привлекательно.

В украинские времена перенос российских воинских частей был невозможен. Прежде всего, это был вопрос политический. Ведь Украина сама под различными предлогами «выдавливала» Черноморский флот из Севастополя, добиваясь сокращения его присутствия.

Но после 2014 года все изменилось. Военные согласились перенести школу водолазов на окраину Севастополя, освободив территории возле Херсонеса. Теперь там проводят раскопки – уже найдено немало археологических ценностей, которые пополнят фонды заповедника. После этого на территории будут возведены новые музейные корпуса и филиал «Артека», где будут останавливаться дети, приезжающие с Южного берега Крыма в Херсонес.

«Если бы не было этого проекта, никогда в жизни Южный пригород Херсонеса археологи бы не увидели… На территории самого «Херсонеса Таврического» крайне ограничены выставочные площади, экспонируется очень небольшая часть коллекции, а на территории нового комплекса будут огромные выставочные площади – тысячи квадратных метров, где можно достойно представить коллекции музея», – объясняет губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

К началу 2024 года военные строители планируют завершить полный комплекс работ и передать территорию в эксплуатацию, заявил посетивший Севастополь замминистра обороны Тимур Иванов.

Сенатор Екатерина Алтабаева отмечает, что проект пытались дискредитировать, вбрасывая информацию о том, что земли у Херсонеса расчищают для вип-жилья.

«Никаких жилых домов там не будет, а появится очень нужная городу школа искусств и другие образовательные учреждения, которые в этом направлении работают. Появится также кампус, куда будут приезжать «артековцы», которые тоже будут изучать то, что найдено, в «живой среде». Там строятся только образовательные учреждения и ничего другого. Это комплекс, который будет лишь дополнять наш историко-археологический заповедник. Мы бы очень хотели, чтобы Севастополь стал центром военно-патриотического туризма для школьников и студентов, и строительство комплекса – один из шагов для этого», – заявила Алтабаева.

Заместитель директора ООО «Технологии реставрации» Вадим Погодин (в прошлом – ополченец Донбасса) указывает, кто стоит за критикой проекта по расширению Херсонеса.

«Во-первых, этим земли уже были поделены еще при Украине, на них глаз положили. Вы посмотрите, кто в первую очередь поддерживает критиканов? Больше всего их любят «Крым. Реалии», «Новая газета», «Радио Свобода». То есть, те редакции, которые финансируются Западом, и на них зачастую эти «активисты» и рассчитывают, когда пишут таблички на английском языке и так далее. Ну и к ним присоединяются люди с затуманенным мозгом», – говорит Погодин.

Он подчеркивает, что археологическими и реставрационными работами в Херсонесе занимаются профессионалы, к которым не может быть никаких вопросов: «Многие просто привыкли там жарить шашлык, отдыхать, веселиться, радоваться жизни, но это же историческая местность. Сейчас ее приводят в порядок, превращают в музей под открытым небом, что соответствует, в первую очередь, европейским нормам, поскольку это наследие ЮНЕСКО. Лучшие специалисты в области археологии и реставрации».

По мнению местного общественника Ивана Комелова, выбор подрядчиком строителей Минобороны – свидетельство важности проекта.

«Сам факт расширения музейной зоны – это, безусловно хорошо. Если мы говорим о подрядчике, то, что Министерство обороны осуществляет данное строительство – это бесспорно плюс, потому что зачастую мы сталкиваемся с недобросовестным исполнением подрядных функций со стороны строительных организаций в Севастополе. Я думаю, потому-то и было выбрано подрядчиком Министерство обороны, чтобы качественно обеспечить реализацию проекта в максимально короткие сроки», – сказал Комелов.

С ним соглашается крымский политолог Иван Мезюхо.

«Когда строит Министерство обороны, мы по обыкновению получаем уверенность в том, что проект будет завершен. Потому что за последние годы это ведомство зарекомендовало себя как надежное, выполняющее взятые на себя обязательства. Даже за годы пандемии мы увидели, что Минобороны способно в короткие сроки построить госпитали в разных регионах страны. Я думаю, что выбор на военных пал неслучайно», – поддержал Мезюхо.

Крупный проект «Таврида» возводят военные строители и под Судаком. В этом небольшом городке жизнь замирает после окончания туристического сезона. Но теперь все станет иначе. Круглый год здесь будет заниматься более 1500 представителей талантливой молодежи. К ним в роли преподавателей будут приезжать звезды первой величины.

«Таврида» будет включать в себя жилые корпуса, творческие лаборатории, концертный зал на 400 мест, студия звукозаписи, типография, танцевальные залы и многие другие площадки. Кроме того, будут построены медпункт, зоны общепита, котельная и прачечная.

Для местных жителей это означает появление новых рабочих мест, не привязанных к короткому для Крыма сезона. А для молодежи – возможность обучения и «трамплина в будущее».

Однако, как и в случае с Херсонесом в Севастополе, в соцсетях и либеральных/прозападных СМИ поднимают волну недовольства вокруг стройки «Тавриды». Идет раскрутка темы уничтожения уникального уголка природы.

На самом деле, за протестами может скрываться коммерческий интерес – в украинские времена на эту землю положили глаз желающие построить гостиницы или виллы у побережья. Интересно, что при СССР местность, где сейчас строят «Тавриду», также относилась к воинским частям.

«Символизм происходящего – когда на месте расположения ракет, воинской части, колючей проволоки теперь будет территория творчества молодёжи, которую и построят военные. Здесь даже пляж так и зовётся местными, – «Ракетчики», именно из-за этой воинской части у самого берега моря», – говорит Кирьяков.

Он напоминает, что в украинский период принадлежности Крыма эта территория была «застолблена» самозахватами, организованными сторонниками ныне запрещенного в России крымско-татарского меджлиса. Однако тогда голосов защитников экологии в западных СМИ не было слышно.

«В старые времена, когда там были самозахваты, на них стояли до полутора тысяч человек. Если же сегодня возникает негодование по поводу строительства, оно очень часто связано с «Радио Свобода» или «Крым. Реалии», или с нашими бывшими крымчанами, которые уехали в 2014-м году и с тех пор оттуда «воняют» в сторону Крыма», – объясняет Кирьяков.