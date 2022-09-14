«Информационным войскам надо убедить ЕС, что там замерзнут из-за России» – Коболев

14.09.2022  13:37 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Газ, Дзен, ЕС, Пропаганда, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украине придется задействовать информационные войска для того, чтобы убедить население европейских государств в том, что их ждет холодная зима и рост тарифов не из-за действий Киева, а из-за «российской агрессии».

К такому мнению в эфире телеканала «Эспрессо» пришел бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине придется задействовать информационные войска для того, чтобы убедить население европейских государств в том,...

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По мнению Коболева, грядущая зима будет решающей в вопросе поддержки Украины европейцами.

«Я думаю, эта зима будет точкой, когда будут даны ответы на все основные вопросы. Этой зимой будет понятно, насколько Европа сможет проявить достаточную солидарность и достаточное следование правилам», – сказал экс-глава «Нафтогаза.

Он признал, что опасается прихода зимы.

«Мы понимаем, что на этом фронте происходит гибридная атака со стороны России, они пытаются активно продвигать на Западе нарратив, что, смотрите, из-за конфликта в Украине вы вынуждены платить большую цену за газ, чем это нужно, Украина того не стоит.

И огромная и важная задача сейчас для Украины и для наших информационных войск эту войну выиграть, объяснить, что платят они эту цену не из-за действий Украины, а из-за агрессии России, объяснить, что это война, среди прочего, России против западного мира, и что мы должны все вместе эту войну выиграть и ни в коем случае не проиграть», – заявил Коболев.

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