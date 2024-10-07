Информированность Москвы об обстановке на фронте заметно выросла – Пегов

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В начале СВО российское военно-политическое руководство не могло добиться адекватной информации о происходящем на фронте, однако сейчас эта проблема постепенно решается.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши новости» заявил военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил оценить информированность высшего военно-политического руководства России о реальном положении дел на фронте.

«О том, насколько Генштаб владеет информацией с фронта, я не вправе комментировать. Но то, что нам, к сожалению, есть над чем еще работать в плане донесения непосредственно наверх реальной обстановки, проблемы с этим все-таки есть. Решаются ли они? Решаются. То есть, если мы берем динамику с тем, какой был разрыв от представления, который имеется в высших эшелонах власти, от того, что есть непосредственно на линии соприкосновения, то был период, когда между этими двумя представлениями была пропасть. Сейчас эта пропасть однозначно сужается. Есть участки фронта, где действительно достоверность максимальная. Я так могу с уверенностью сказать про Донецкое направление. Там командующий генерал Мордвичев, он реально от каждого командира добивается максимально правдивой информации», – отметил военкор.

«Есть моменты, где это по-прежнему не сходится. Где-то какие-то населённые пункты взяты на бумаге, а реального подтверждения на земле это до сих пор не имеет. Такое тоже случается. Однозначно могу сказать, что и сам министр обороны заинтересован, чтобы эта пропасть наконец-то замкнулась окончательно, и все действия доносились. Даже в какие-то моменты, когда мы ему говорили, что вот здесь вас ввели в заблуждение, вот здесь вот этот пункт населенный, там, предположим, уже там везде вами объявлено, что он взят, а там всего две улицы наши, он это сразу же брал на карандаш и разбирался, почему так получилось», – добавил он.