Инфраструктура Украины: Наступает процесс необратимости

10.12.2018, Киев, Игорь Петров

Энергетическая инфраструктура Украины находится на пороге необратимого упадка – все предыдущие годы активы делились олигархами, деньги разворовывались, а не вкладывались в ремонт и модернизацию.

Об этом на канале Dubinsky.pro заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предполагаю, что ситуация будет ухудшаться до очень низкого уровня. Есть вещи необратимые. Можно довести человека до нищеты, а потом дать денег, и он заживет лучше, и все будет нормально. Но когда разрушается та же самая инфраструктура – а сейчас есть угроза разрушения еще и энергетической инфраструктуры – то, чтобы ее восстановить, понадобятся десятки миллиардов долларов.

На сегодня – износ основных фондов, разрушение инфраструктуры. Все присвоено и съедено. У нас не накоплена амортизация, все разбазарено и съедено в виду неграмотной экономической политики. А дальше наступает момент необратимости.

Вы ездите на машине, потом выясняется, что в ней все детали изношены, а вы не накопили ничего, чтобы купить новую. И вы разобьетесь в этом автомобиле. В эту сторону мы сейчас и движемся», – сказал Суслов.