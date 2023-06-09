Инфраструктура устает. Следующая зима будет еще тяжелее – Бортник

Анатолий Лапин.  
09.06.2023 14:28
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Энергетика


Электричество в Киеве уже отключают на большую часть суток, и если война продолжится, то грядущая зима будет тяжелее предыдущей.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Электричество в Киеве уже отключают на большую часть суток, и если война продолжится, то...

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«У меня света не было 19 часов за прошлые сутки. Понимаете, война на истощение этим и характерна, что следующие периоды становятся все более и более тяжелыми, наступает усталость внутри системы. Если западные партнеры нам реально не помогут решить наши все инфраструктурные проблемы, то следующая зима будет тяжелее, нежели предыдущая, если война будет продолжаться», – заявил Бортник.

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