Инфраструктуре Киева приходит конец

25.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Хаотичная застройка украинской столицы без какого-либо плана развития приведет к тому, что спальные районы превратятся в каменные джунгли, из которых будут выезжать люди.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что дальше Киев превратится в просто каменные джунгли. Я думал, что сгущаю краски, когда приблизительно полгода назад на одном из эфиров показывали хаотические застройки, эту всю хрень, что в Киеве происходит, а я их попросил включить картинку, которую я лично своими глазами видел – Венесуэла. Знаешь, стоят эти многоквартирные дома. Они, как у нас на Позняках, на Троещине, только они серые – у нас еще какие-то цвета иногда добавляют, а там все серое, эти бойницы-окна маленькие, ни балконов, ничего – просто стена такая с бойницами.

Эти огромные, в 30 этажей дома, обнесенные колючкой. Только ни хрена там никого нет. Там пустые окна какие-то. Есть другие страны, где вообще целые микрорайоны недостроев, они захвачены этими бандами. Я спрашиваю: «А в чем прикол?». Говорят: «А прикол в том, с чем столкнется и ваш Киев, в принципе».

Столкнется с тем, что для того, чтобы выехать из этого дома на работу, вам нужно будет выезжать в 6 утра. А для того, чтобы приехать, вам нужно будет выезжать позже и вы будете дома в 12 ночи. Соответственно, проводить в этом доме вы будете с 12 ночи до 6 утра. И более никак. Или будете просто там привязаны и никуда выйти оттуда не сможете.

Соответственно, инфраструктуры садиков, школы, магазинов, культурной рекреации нет. Вы можете понастроить сколько угодно домов, но выехать с этого дома через мост утром и заехать обратно вы не сможете никак. Более того, общественный транспорт – там такое творится, там уже очереди только чтоб на эскалатор зайти. То есть, сказать, что метро или еще что-то решит этот коллапс – не решит», – заявил Чаплыга.